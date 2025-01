El reconocido actor Brad Pitt expresó su indignación ante la historia de una mujer francesa que fue víctima de un fraude que le costó 830.000 euros. El caso se reveló mediante un reportaje de la cadena TF1, donde Anne, una decoradora de interiores de 53 años, compartió su experiencia tras ser engañada por el ‘timo de Brad Pitt’.

En una declaración obtenida por Variety, el portavoz de Pitt manifestó que “es horrible que los estafadores se aprovechen del fuerte vínculo entre los fans y las celebridades. Este es un recordatorio importante para no responder a mensajes en línea no solicitados, especialmente de actores que no están presentes en las redes sociales”.

La reacción del actor generó un gran impacto en las redes sociales, donde miles de usuarios compartieron mensajes de apoyo a Anne, la víctima del engaño. Además, muchos contaron sus propias experiencias con fraudes similares, resaltando la necesidad de una mayor concienciación sobre este tipo de delitos cibernéticos.

¿De qué manera el estafador consiguió hacerse pasar por Brad Pitt?

Anne relató en la cadena TF1 cómo fue contactada por un individuo que se hacía pasar por Brad Pitt. A través de mensajes y llamadas, el estafador logró ganarse su confianza, haciéndole creer que había una conexión especial entre ellos. La mujer, emocionada por la atención que recibía, comenzó a transferir grandes sumas de dinero, creyendo que estaba ayudando al actor en una situación complicada.

Asimismo, quedó atrapada en una red de mentiras que se extendió durante meses. A medida que pasaba el tiempo, el estafador se volvió más manipulador, utilizando estrategias diseñadas para confundir y aprovecharse de su confianza.

PUEDES VER: Científicos descubren que la rotación de la Tierra está desacelerando y esto produciría más oxígeno

¿Cómo reaccionó Brad Pitt y cuál fue el impacto que generó en las redes sociales?

La reacción de Brad Pitt ante esta situación fue rápida y contundente. El actor utilizó su plataforma para concienciar sobre el problema de las estafas en línea, instando a sus seguidores a ser cautelosos y a no dejarse engañar por personas que se hacen pasar por figuras públicas.

Brad Pitt calificó de "horrible" que estafadores se aprovechen del vínculo entre fans y celebridades. Foto: FV Digital

Su mensaje resonó en las redes sociales, donde muchos compartieron sus propias historias de estafas y expresaron su apoyo a Anne. El caso destaca la importancia de la educación sobre seguridad en línea. A medida que las estafas se vuelven más sofisticadas, es crucial que las personas estén informadas sobre cómo protegerse.