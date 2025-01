Maria Corina Machado revela cómo fue su detención por parte de régimen de Maduro: "Atacan a una mujer por la espalda"

La líder opositora María Corina Machado, líder opositora venezolana, narró detalles de su reciente detención el jueves 9 de enero, en un video publicado en su cuenta de Instagram. De acuerdo con su testimonio, fue interceptada por motos con hombres armados y efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), quienes actuaron con violencia para llevarla a una zona cercana a Boleíta, en Caracas. Durante el trayecto, Machado aseguró haber escuchado que la orden era trasladarla a esta ubicación específica.

"Así son ellos: atacan a una mujer por la espalda", denunció Machado, quien describió cómo fue bajada bruscamente de una moto y montada entre dos hombres armados. Según relató, el conductor de una de las motos que la acompañaban recibió un disparo en la pierna y fue detenido. Machado también destacó las contradicciones internas del régimen y señaló que la presión internacional fue clave para su liberación.

¿Qué dijo María Corina Machado sobre su secuestro?

María Corina Machado aseguró que su liberación evidenció las tensiones internas en el régimen de Nicolás Maduro. Según la dirigente, las órdenes "erráticas" y el desenlace inesperado de su detención reflejan la falta de cohesión entre las facciones gubernamentales. Durante su testimonio, explicó que le exigieron grabar un video como "fe de vida" antes de dejarla en libertad, lo que considera una muestra de improvisación y temor ante las posibles repercusiones internacionales. "Repentinamente, se pararon y me dijeron que tenían la orden de que me fuera. Para poder hacerlo, me pidieron que grabara un video como una fe de vida", reveló.

"Me tomó varias horas poder alejarme de la zona y resguardarme nuevamente", detalló Machado, quien reconoció estar físicamente afectada por golpes y "contusiones" sufridos durante el operativo. "Yo estoy bien ahora, aunque tengo fuertes dolores y contusiones en algunas partes de mi cuerpo", comentó.

¿Qué papel jugó la comunidad internacional en la liberación de Machado?

Machado destacó la importancia de las reacciones inmediatas de líderes y Gobiernos de todo el mundo tras su detención. Según afirmó, las declaraciones de advertencia emitidas por figuras internacionales forzaron al régimen a reconsiderar el costo político de mantenerla retenida. "Obviamente, a esto también se sumó las inmediatas declaraciones de advertencia de líderes mundiales [...] que les hizo entender el error que habían cometido", expresó la opositora.

Nicolás Maduro asume la presidencia de Venezuela pese al rechazo internacional

Nicolás Maduro asumió este viernes 10 un tercer mandato presidencial de seis años en un acto considerado inconstitucional, luego de una controvertida reelección que la oposición calificó como fraudulenta. "Juro que este nuevo período presidencial será el período de la paz", declaró Maduro durante la ceremonia, dirigida por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, quien respondió: "Queda usted investido en el cargo de presidente constitucional".