Tanya Herbert, ganadora de un récord Guinness por ser la mujer con los pies más grandes del mundo, tuvo que adaptarse a una realidad en donde cosas tan cotidianas como comprarse unos zapatos se han convertido en toda una odisea. Sin embargo, lo que no ha logrado superar es el acoso constante que sufre por parte de podólogos, aquellas personas que se excitan sexualmente con los pies.

“Cuando descubrí que tenía los pies más grandes del mundo para una mujer viva, pensé que era increíble”, contó en sus redes sociales. La estadounidense reveló que a lo largo de los años ha tenido que lidiar con acosadores, quienes les piden fotos de sus pies.

Mujer de Teas rompe récord Guinness por tener los pies más grandes del mundo. Foto: Dallas Morning News

“Como cristiana, creo que es moralmente incorrecto entregar imágenes de mis extremidades para satisfacer los deseos de otros”, sostuvo. La podofilia es el nombre que se le da al fetiche de pies, el cual provoca un fuerte interés sexual por esas partes del cuerpo.

Nada la amilana

Valiente y con una gran autoestima, Herbert ha logrado aceptar y transformar el tamaño de sus pies en un gran beneficio. Su pie derecho mide 33,1 cm, mientras que el izquierdo 32,5 y gracias a ello ha ganado el récord Guinness. Sus padres superan los 1,90 metros de altura, por lo que Tanya desde un comienzo sabía que iba a tener un gran tamaño.

“Mis padres me dieron una autoestima muy sana mientras crecía, así que no pensaba que ser algo fuera algo malo”, confesó la joven y recordó sus años escolares en donde reveló que fue cuidada por su papá y mamá para no sufrir acoso escolar.

“Nunca recuerdo haber sido acosada ni nada parecido por mi altura. De hecho, mis amigos me cuidaban mucho para asegurarse de que me querían y me gustaban”, confesó la joven proveniente de Houston, Texas.

Tanya recurrió a las redes sociales para obtener consejos de otras mujeres sobre cómo comprar zapatos. Foto: Dayli Mail

Tanya y sus zapatos

A sus casi 30 años, Tanya siempre ha utilizado zapatos de hombres porque se le hace encontrar tallas más fáciles en el mercado. Generalmente, el talle promedio en mujeres en Estados Unidos es 12 o 13 y ella es 18.

"Las mujeres luchan por encontrar zapatos de la talla 12 o 13 americana, y yo tengo la talla 18. Puedes encontrar zapatos de hombre, pero tratar de encontrar zapatos de mujer es imposible o extremadamente inasequible", explicó la joven en una entrevista para World Record Guinness.

Luego de que se hiciera conocida su historia, muchas mujeres se acercaron a ella para agradecerle, porque varias empresas de Houston están creando tallas de zapatos más amplias.