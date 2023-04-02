Este es uno de los billetes más buscados por los coleccionistas. Foto: composición LR/Pixabay/difusión

Este es uno de los billetes más buscados por los coleccionistas. Foto: composición LR/Pixabay/difusión

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Es uno de los billetes más buscados y que emocionan a los coleccionistas en EE.UU. debido a un particular error de impresión que los convierte en raros, de acuerdo a los expertos. Por él, algunos están dispuestos a pagar más de 80.000 dólares. A continuación, sabrás cómo identificar sus características y saber si tienes uno de estos a tu alcance.

Muchos de estos billetes tienen un precio alto, debido a que son únicos o particulares y fueron emitidos legalmente, pero con errores que los hacen únicos y distintos a los demás. Estas características, a veces difíciles de reconocer, genera que coleccionistas los busquen en todas partes y lleguen a pagar verdaderas fortunas por ellos.

La Reserva Federal de los Estados Unidos emitió en 1969 billetes de 1 dólar que se diferencian de los demás. Foto: El Tiempo

¿Cuáles son los billetes que pueden venderse en más de 80.000 dólares?

La Reserva Federal de Estados Unidos emitió en 1969 billetes de 1 dólar que se diferencian a los demás por un error bastante llamativo: se trata de un pliegue que corta la figura de Washington a la mitad, conocido como gutter fold error.

Estos billetes son considerados muy raros, por lo que los coleccionistas pueden pagar hasta 83.000 dólares en portales como eBay. Los 'gutter folds' suelen estar también en otros billetes de dólares e incluso en divisas de todo el mundo, ya que es un error en el plegado del canalón.

¿Cómo saber si tu billete de 1 dólar vale 150.000 dólares?

Una de las características para reconocer si tu billete de un dólar vale esta exorbitante suma es la emisión por la Reserva Federal de Nueva York, en la serie correspondiente a 2013. Puedes identificarlos revisando los números de serie que van entre B00000001 y B00250000 o bien entre B03200001 y B09600000. Hay alrededor de 6,4 millones de billetes de 1 dólar con la misma numeración en el mundo.

El billete debe contar con el sello de la Reserva Federal con la letra B y el número de serie debe finalizar con la imagen de una estrella.

Algunos billetes pueden venderse en 80.000 dólares. Foto: Pixabay

¿Cuál es el dólar más buscado por los coleccionistas?

La Reserva Federal de Estados Unidos se enfocó principalmente en aumentar su seguridad, por lo cual agregó diversas características, como múltiples colores, fibras y papel parcialmente azul. Por esa misma razón, la serie correspondiente a Legal Tender Rainbow se convirtió en una de las favoritas de todos los coleccionistas .

Este es el billete arcoiris de 1 dólar. Foto: Old Money Prices.

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Billetes de 2 dólares que pueden llegar a costar hasta 4.500 dólares: ¿cuáles son?

Según la empresa US Currency Auctions, hay una lista de los billetes de dos dólares que pueden llegar a costar 4.500 dólares, precio que los más minuciosos coleccionistas están dispuestas a pagar. Para ello, deben tener una única característica: haber sido producidos en el año 1890.

El medio español señaló que los billetes de dos dólares que están en circulación podrían costar 2.500 dólares en el comercio exterior.

Según expuso US Currency Auctions, el Departamento del Tesoro reconoce esos billetes con ciertas características, entre ellas, su sello de color marrón o de color rojo.



