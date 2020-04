El Pentágono desclasifica videos que comprueban la existencia de ovnis

El Departamento de Defensa de Estados Unidos (EE. UU.) desclasificó este lunes 27 de abril tres videos de alto secreto en los que se observan objetos no identificados, y que ya habían sido sido publicados en medios anteriormente.

En los materiales audiovisuales, que según el medio local ABC fue filtrado de la Marina de EE. UU., se muestran “fenómenos aéreos no identificados” y la intención del Pentágono es aclarar cualquier “idea errónea” de la gente.

“Para aclarar cualquier idea errónea del público sobre si las imágenes que han estado circulando eran reales o no, o si hay algo más en los videos”, afirmó la portavoz del Pentágono, Sue Gough, mediante un comunicado.

En los videos, cuya autenticidad fue corroborada por la Marina, se ven los objetos voladores no identificados (ovni) moviéndose rápidamente mientras son captados por cámaras infrarrojas.

En dos de los videos se escucha la reacción sorpresiva de los pilotos, asombrados con lo que ven durante unos vuelos de entrenamiento.

“El Departamento de Defensa autorizó la publicación de tres videos no clasificados de la Marina, uno tomado en noviembre de 2004 y los otros dos en enero de 2015, que han estado circulando en el dominio público después de lanzamientos no autorizados en 2007 y 2017”, añadió Gough.

Esta divulgación “no revela capacidades o sistemas sensibles, y no afecta las investigaciones posteriores de incursiones militares en el espacio aéreo por fenómenos no identificados”, acotó.

Investigación de EE. UU.

En diciembre de 2017 el diario local The New York Times difundió en un artículo dos de los videos e indicó que el Gobierno de Estados Unidos ejecutaba un programa para investigar informes de ovnis hasta 2012.

Las imágenes de video publicadas por la Academia de Artes y Ciencias de las Estrellas. Foto: difusión

El tercer material fue lanzado en marzo de 2018 por la Academia de Artes y Ciencias de las Estrellas, un grupo privado de investigación científica y medios de comunicación, cofundado por el exintegrante de la banda Blink-182, Tom DeLonge.

Algunos miembros del Congreso norteamericano aún están interesados en el tema de los ovnis, que ha generado un aluvión de comentarios del público en los últimos años.