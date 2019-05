Muere Sophia Weaver, la niña que inspiró la batalla contra las enfermedades raras

En Estados Unidos. Sophia Weaver, una niña de 10 años de edad, nació con una enfermedad rara que le deformaba el aspecto de su rostro, tenía diabetes y el síndrome de Rett, una enfermedad degenerativa que le impedía moverse. La pequeña, símbolo de lucha contra la discriminación, falleció el jueves por la noche.

“Nuestra Sophia dejó la Tierra, rodeada de amor y adoración. En lugar de flores, le pedimos que done a www.sophiasvoices.com. Una vez que salgamos de este aplastante dolor, continuaremos ayudando a otros en su memoria”, publicó en la red social de Twitter su madre, Natalie Weaver, quien desde un principio sufría el rechazo hacia su hija y decidió trabajar por todas aquellas personas que tienen un aspecto diferente.

Our #SweetSophia left this earth last night as she spent every day of her life, surrounded by love & adoration.



In lieu of flowers, we ask that you donate to https://t.co/EmzKKAEEc3



Once we pull ourselves from this shattering pain we will continue to help others in her memory pic.twitter.com/fvZBo9xqRW — Natalie Weaver (@Nataliew1020) 24 de mayo de 2019

Anteriormente la familia ya había explicado el estado de salud de Sophia Weaver: “Se enfermó muy rápido y estoy muy asustada. Sé que mi chica es una luchadora y puede superar esto”.

#SweetSophia got really sick really quickly and I'm really scared. I know my girl is a fighter and can pull through this. Please keep her in your thoughts and for those with a t-shirt please wear it to keep her heartbeat close to yours.💜 pic.twitter.com/7DSDIcJs5O

— Natalie Weaver (@Nataliew1020) 20 de mayo de 2019

Cuando la señora Weaver tenía 34 semanas de embarazo, el doctor le dio la noticia de que su hija venía con malformaciones en la cara, manos y pies. Desde el momento que nació la pequeña, Natalie, junto a su esposo Mark, comenzaron la pelea contra el bullying.

Según la madre de Sophia, la pequeña se había sometido a 30 operaciones, por lo que decidieron que ya no iba entrar más en una sala quirúrgica.

“Hoy fue la última cirugía de Sophia. No más hospitales, no más incisiones, no más cicatrices”, comunicó su madre el 16 abril.

Special thanks to @TheMintMuseum for opening up just for #SweetSophia to check a bucket list experience off of #SweetSophiasAdventures. Sophia loved it, vocalized and directed me where to go as she studied each piece of art. pic.twitter.com/JuFtDGnJeX — Natalie Weaver (@Nataliew1020) 30 de abril de 2019

El pasado mes de enero del 2018, un usuario de Twitter publicó una foto de Sophia Weaver para promover el aborto. Ese mismo mes la red social suspendió su cuenta, sin embargo, le enviaron un mensaje en el que comunicaba que no había violado las políticas.

Natalie explicó el caso a la prensa y cerraron la cuenta reportada de la persona. Luego de ello, usuarios le hicieron llegar mensajes de apoyo a la familia.

En otra imagen, se observa a la niña junto a un cuadro del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, en la que agradecía por su proyecto de sanidad pública. Obama respondió el mensaje: “No fui solo yo luchando por la ACA, Natalie, fueron millones de personas como tú. Gracias por todo lo que estás haciendo por Sophia y por tantos otros”.