El caso del misterioso puente donde se han suicidado centenares de perros [FOTOS]

En la ciudad de Dumbarton, Escocia, los residentes señalan que cada vez que un perro pasa por el puente de Overtun, construido hace un siglo y que tiene una extensión de unos 15 metros, no puede evitar lanzarse al vacío por algún extraño y aún desconocido motivo.

De acuerdo al diario The New York Times, pese a que parece uno de los cientos de leyendas y mitos que abundan en Escocia, este resulta muy desconcertante para los cerca de 20 000 habitantes de Dumbarton que confirman el inexplicable misterio de este puente.

Según los residentes, es inevitable que todo perro –sin importar la raza- que pase por esta construcción ubicada sobre el río Overtoun Burn, se quede paralizado y, luego de unos segundos, pierda el control y se lance. De esta manera, señalan son cientos los canes que se han suicidado al pasar por la estructura de piedra gótica.

Investigadores locales, citados por The New York Times, calculan que son más de 300 perros los que se han tirado desde el puente. No obstante, los medios locales hablan de más de 600 de estos insólitos casos ocurridos en este misterioso lugar, de los que al menos 50 perros murieron de forma instantánea.

Si bien aún no se conoce una explicación sólida de la extraña razón por la que los perros se lanzan de este puente, hay varias hipótesis. Un pastor de Texas (Estados Unidos) señala que es el olor de los pequeños animales que se escabullen en barranco, debajo del puente, lo que atrae a los perros y los lleva a saltar. “Los perros captan el aroma o visón de algún otro mamífero y luego saltan”, asegura el pastor.

En tanto, Paul Owens, profesor de filosofía y religión en Glasgow, dice estar convencido de que hay “un fantasma” o alguna especie de espíritu que lleva a los animales a suicidarse. Una de las hipótesis más creída por los habitantes de este lugar.

De acuerdo a los investigadores, el puente victoriano de tres arcos, construido en 1895, es una extensión del camino de entrada de una mansión del siglo XIX construida en Dumbarton por un rico industrial, James White.