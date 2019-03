Día de la mujer: frases de mujeres valientes que hicieron historia

Todos los 8 de marzo se conmemora el Día de la Mujer, una fecha especial para recordar a las mujeres valientes que con su lucha buscaron formar una sociedad igualitaria y con un trato justo.

A lo largo de los años, muchas mujeres han destacado en la historia por su participación en la política, la ciencia, el deporte y otros ámbitos. Además de sus experiencias, estas mujeres han inspirado con sus frases.

Por eso, en el Día de la Mujer, te dejamos las frases de mujeres valientes que marcaron la historia universal y que con su ejemplo buscan encaminar una sociedad más justa.

Frases de mujeres que hicieron historia

1. "Triste ver como algunos dirigentes no pueden evitar ninguneo a mujeres. Creo que valgo más que ser mujer solamente". – Isabel Allende Bussi

La senadora chilena y exlíder del Partido Socialista, Isabel Allende dijo esta frase en respuesta a un parlamentario que indicó que su mejor atributo político era "ser mujer".

2. "En lugar de enseñarle a tu hija a agradar, enséñale a ser sincera. Y amable. Y valiente. Anímala a decir lo que piensa, a decir lo que opina en realidad, a decir la verdad. [... ] Dile que, si algo la incomoda, se queje, grite.“ — Chi­ma­man­da Ngo­zi Adi­chie

La escritora, novelista y dramaturga feminista nigeriana, Chimamanda Ngozi Adichie es conocida por sus frases a favor del empoderamiento femenino y hacer que el mundo tenga más mujeres valientes.

3. "En lugar de dejar tus sus dificultades y fracasos te desalienten, deja que te inspiren". – Michelle Obama

La exprimera dama de Estados Unidos durante el periodo 2009 a 2017, Michelle Obama es considerada una de las mujeres valientes que han hecho historia. Sus frases sirven de inspiración para que las niñas y adolescentes se conviertan en mujeres poderosas en todos los ámbitos.

4. "Hola, cielo, quítate el sombrero. ¡Estoy de camino!" – Valentina Tereshkova

Esta frase pertenece a Valentina Tereshkova, la primera mujer cosmonauta que viajó al espacio, luego de ser seleccionada entre 400 postulantes y cinco finalistas para pilotear el Vostok 6 en una misión del año 1963. Es conocida por ser una de las mujeres valientes capaz de completar 48 órbitas alrededor de la Tierra durante tres días en el espacio.

5. "Las personas que piensan que no son capaces de hacer algo, no lo harán nunca, aunque tengan las aptitudes". – Indira Gandhi

La frase busca hacer que más mujeres valientes descubran que no hay imposibles. Indira Ghandi fue primera ministra de India entre 1966 y 1977, además de ser la única mujer con un cargo similar en la historia de su país.

6. "Debemos creer que hemos sido dotados para algo y que eso debe ser conseguido a cualquier costo". – Marie Curie

La polaca Marie Curie es una de las mujeres cuyas frases pasan a la historia debido a sus grandes aportes en la ciencia que la convirtieron en la primera mujer en ganar el Premio Nobel en 1911. Es uno de los personajes más recordados en el Día de la Mujer.

7. "No nacemos como mujer, sino que nos convertimos en una". – Simone de Beauvoir

La escritora y filósofa francesa Simone de Beauvoir es conocida como una de las mujeres valientes de la historia debido a su constante lucha por la igualdad, los derechos de la mujeres, la legalización del aborto y las relaciones sexuales. Sus frases son consideradas joyas del feminismo porque forman mujeres independientes.

8. "Nunca sabremos todo lo bueno que una simple sonrisa puede llegar a hacer". – Madre Teresa de Calcuta

La monja católica Santa Teresa de Calcuta es reconocida como una de las mujeres más importantes de la historia debido a que fundó la congregación de las Misioneras de la Caridad en Calcuta y recibió el Premio Nobel de la Paz en 1979. Sus frases hacen referencia a la defensa de causas humanitarias, así como a la ayuda a pobres e indefensos.

9. "Cualquier mujer que entienda los problemas de llevar una casa está muy cerca de entender los de llevar un país". – Margaret Thatcher.

Una de las mujeres poderosas e importantes de la historia es Margaret Thatcher, la primera ministra del Reino Unido entre 1979 y 1990, periodo en el que se hizo conocida como la 'Dama de Hierro' por su estricto dominio en políticas de Estado. Sus frases forman parte del día a día de mujeres independientes que luchan por la igualdad de derechos.

10. “Prefiero ser rebelde que esclava. Insto a las mujeres a la rebelión.” – Emmeline Pankhurst

La activista política británica y líder del movimiento sufragista, Emmeliene Pankhurst, es una de las mujeres valientes que marcaron la historia por su lucha para lograr el voto femenino en Gran Bretaña. Las frases de las sufragistas buscan generar conciencia y convertir a más féminas en mujeres independientes. Es imposible no recordarla cada vez que se conmemora el Día de la Mujer.

11. "Para hacerme poderosa solo necesito una cosa: educación". – Malala Yousafzai

Uno de los pilares para formar mujeres independientes es la educación, aspecto que siempre destaca Malala Yousafzai. La activista y estudiante universitaria de origen pakistaní recibió el Premio Nobel de la Paz en 2014 a los 17 años, pasando a la historia como una de las mujeres más jóvenes en recibir este galardón.

12. "Piensa en toda la belleza que aún queda alrededor tuyo y sé feliz". – Ana Frank

La niña alemana de ascendencia judía, Ana Frank es uno de los referentes de la historia de la Segunda Guerra Mundial. En su diario, Ana Frank relata, desde su experiencia, cómo los judíos se escondían de los nazis. La familia fue descubierta y enviada a diversos campos de concentración. Ana estuvo en Auschwitz y Bergen-Belsen, donde murió de tifus a mediados de febrero de 1945.

13. "Aunque el mundo esté lleno de sufrimiento, también está lleno de esperanza para superarlo". – Helen Keller

Las frases de Helen Keller buscan formar a más mujeres independientes. Keller, una escritora estadounidense y activista política sordociega, se convirtió en una de las mujeres más importantes de la historia debido a su lucha por la igualdad de derechos de personas con discapacidad.

14. "No tengas miedo del trabajo duro. Nada que merezca la pena es fácil. No dejes que otros te desalienten o te digan que no puedes hacerlo. En su día me dijeron que las mujeres no podían ser químicas. No encontré ninguna razón por la que no pudiéramos". – Gertrude B. Elion

La doctora y farmacóloga estadounidense Gertrude B. Elion ganó el Premio Nobel de Medicina en 1988. Es una de las mujeres más importantes de la historia por sus aportes científicos que hicieron posible el trasplante de órganos, la reducción de las tasas de mortalidad de niños con leucemia y el desarrollo de medicamentos para la gota y el herpes.

15. "La aventura tiene valor por sí misma". – Amelia Earhart

La aviadora estadounidense Amelia Earhart es recordada como una de las mujeres valientes de la historia por sus marcas de vuelo e intentar el primer viaje aéreo sobre la línea ecuatorial. Lamentablemente, la aviadora desapareció en su intento por volar sobre el Océano Pacífico.