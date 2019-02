Hombre empuja y golpea a su perro para luego abandonarlo en medio de la carretera

Vía Facebook se conoció que, en Estados Unidos, exactamente en una carretera del estado de California, un hombre decidió abandonar cruelmente a su perro luego de golpearlo y darle hasta patadas para que dejara de seguirlo.

El video que rápidamente se hizo viral en Facebook fue publicado por un usuario de la red social llamado Stephen Sage Silver, quien también fue testigo de este lamentable abandono al pobre animal.

“Este hombre estaba golpeando a este perro en la cara cuando me acerqué a ellos. Luego abandonó al animal después de que trató de entrar en un altercado físico conmigo”, escribió Stephen Sage en Facebook.

En las imágenes de Facebook se puede ver que el hombre empuja al pobre perro con la finalidad de que se quede quieto y no lo siga. El can no lo deja ir y piensa que está jugando con su dueño.

Cuando el mal dueño sube al auto deja al animal abandonado en plena carretera. Este intenta seguirlo, pero no lo logra. Según el hombre que denunció este cruel abandono en Facebook, las autoridades de California, Estados Unidos se hicieron cargo del caso.

“Los servicios de animales de California están trabajando en el caso y necesitan más información sobre los propietarios […] Gente como esta deben ser llevada hasta los tribunales”, dijo este hombre natural de Estados Unidos.

El perro se encuentra recuperándose de las lesiones que le ocasionó seguir en la marcha a la persona que lo dejó en una carrera de los Estados Unidos.

Cientos de personas en Facebook condenaron la actitud del mal hombre contra su perro y pidieron a las autoridades de los Estados Unidos que hagan caer todo el peso de la ley contra él.

Además felicitaron a Stephen Sage por tan valerosa y noble actitud de enfrentar a aquel hombre que intentaba dejar solo al pobre animal.