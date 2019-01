Nicolás Maduro arremete contra Donald Trump en inglés: “Hands off Venezuela!”

“Manos fuera de Venezuela”, le ha pedido Nicolás Maduro al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El líder chavista lanzó un mensaje al mandatario norteamericano a través de la televisión nacional este 28 de enero. Sin embargo, la manera en que lo hizo causó las risas de sus ministros y se viralizó en Youtube.

“¡Donald Trump, ¡con Venezuela no te metas!”, retó al presidente de Estados Unidos, como se ve en el video de Youtube. “Hands off Venezuela! Donald Trump, hands off Venezuela! De inmediati", tronó Nicolás Maduro.

Sus declaraciones fueron recibidas con humor por los miembros del Ejecutivo, quienes se rieron con Nicolás Maduro por la equivocación lingüística. Al darse cuenta, el gobernante de Venezuela ensayó correcciones en inglés, que fueron registrados por el video en Youtube. Después continuó.

“Not that way, Donald Trump! Intervencionismo en Venezuela no. Not that way, Donald Trump!", exigió Nicolás Maduro.

Esta fue la reacción del líder chavista tras conocerse las acciones del gobierno de Estados Unidos para bloquearle el acceso a las cuentas del Estado venezolano.

La orden del Ejecutivo norteamericano afectaría al Banco Central Venezolano y a Petróleos de Venezuela (PDVSA). Según el régimen de Nicolás Maduro, estas sanciones son "ilegales" y "unilaterales".

Además, el gobernante venezolano comentó que evaluaría las medidas legales para defender la liquidez de sus activos en el exterior. "Pretenden robarnos", aseguró Nicolás Maduro.

El video del gobernante de Venezuela no solo se ha difundido a través de Youtube, sino también apareció en Twitter. La frase, “Hands off Venezuela! De inmediati" ha sido considerada como 'spanglish' por varios usuarios.