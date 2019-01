Mujer que vivió 26 años en coma fue violada y embarazada por su cuidador

La policía de Estados Unidos arrestó el último miércoles 24 de enero a un enfermero del hospital Hacienda HealthCare, en Arizona, acusado de violar y dejar embarazada a una paciente que estaba en estado de coma por más de 26 años.

Los médicos del centro de salud nunca se dieron cuenta del embarazo hasta que la mujer en estado vegetal entró en labor de parto. De inmediato las autoridades del nosocomio de EE. UU. dieron aviso a los agentes del orden.

El parto se dio en situaciones muy complicadas. Producto de la violación sexual y el posterior embarazo, la mujer en estado de coma dio a luz a un niño el pasado 29 de diciembre.

La justicia de los Estados Unidos ordenó al enfermero Natham Sutherland, de 36 años, a someterse a una prueba de ADN que confirmó la paternidad sobre el bebé de la paciente en estado de coma.

Tras confirmarse la violación sexual, el hombre fue recluido en una cárcel del estado de Maricopa, en Estados Unidos. "Desde el momento en el que nos enteramos del delito, prácticamente hemos trabajado siete días a la semana, sin parar, para resolver este caso", dijo el jefe de la policía locla, Jeri Williams.

BREAKING NEWS: Here is the booking photo of the #HaciendaHealthcare nurse, now suspect, Nathan Sutherland, 36.



He was supposed to be caring for the woman he sexually assaulted and impregnated.



He is charged with Sexual Assault and Vulnerable Adult Abuse. #AZFamily pic.twitter.com/tkKTTs9x8r