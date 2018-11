Estados Unidos: retiran estatua de Cristóbal Colón por “genocida” [VIDEO]

En Estados Unidos, la concejal de Los Ángeles ordenó el retiro de una estatua de Cristóbal Colón ubicada en el Grand Park, que estaba allí desde hace 45 años. Esto en el cumplimiento de una moción aprobada el año pasado, que además sustituyó el ‘Día del Descubrimiento’ por el ‘Día de los Pueblos Indígenas’.

La medida fue anunciada por el concejal de la ciudad. “Más de 100 angelinos se reunieron el sábado por la mañana para ver a los trabajadores quitar una estatua de bronce que representa a Cristóbal Colón”, escribió Mitch O’Farrell en Twitter. Él comentó que Cristóbal Colón no descubrió América, ya que el continente ya estaba habitado cuando él llegó.

“El genocidio de los pueblos indígenas durante la colonización de las Américas duró siglos. Hoy, las estatuas de Colón son consideradas como señales de opresión”, explicó el concejal de Los Ángeles, acerca del retiro del monumento a Cristóbal Colón en Estados Unidos. “Este es un siguiente paso natural en la progresión para eliminar la narrativa falsa que Colón descubrió América”, añadió el funcionario norteamericano en un hilo de Twitter. “Él fue personalmente responsable de cometer atrocidades y sus acciones puso en marcha el mayor genocidio de la historia. Su imagen no debe ser celebrada en ningún lugar”, puntualizó a través de una publicación en la red social.

La estatua de Cristóbal Colón se encontraba ubicada en un sitio altamente turístico de Estados Unidos, el Grand Park, y cerca al Palacio de Justicia de Stanley Mosk en la calle Hill. Mitch O’Farrell es además miembro de la Nación Wyandot, descendientes de indios americanos.

More than 100 Angelenos gathered Saturday morning to watch crews remove a bronze statue depicting Christopher Columbus. #NativeAmerican #NativeTwitter #IndigenousPeoplesDay pic.twitter.com/YtymNenKhE