Rusia vs Croacia: la promesa de la actriz de cine para adultos rusa si ganan el Mundial [VIDEO]

El Mundial de Rusia 2018 emociona a millones de fans que apoyan a sus equipos favoritos, como es el caso de Natalya Nemchinova, quien es considerada como la "hincha más bella del mundo". La joven realizó una candente promesa que emocionó a sus fans, pero solo lo hará si su equipo se consagra con la Copa del Mundo.

Natalya Nemchinova acaparó la atención de los medios por su increíble belleza que no pasó desapercibida por los hinchas, quienes no dudaron en sacarse fotos con ella y catalogarla como la "mujer más bella". Su fama fue afianzándose hasta que descubrieron detalles de su vida que nadie imaginó.

La joven fue ganadora de Miss Moscú en el 2007, pero lo que más llamó la atención es que se trata de una estrella del cine para adultos, algo que nadie imaginó, pero fue descubierto a raíz de su exposición pública durante el desarrollo del Mundial.

It's getting hot in here at #ESPRUS after Russian adult film star Natalya Nemchinova gets #WorldCup fans into a tizzy.pic.twitter.com/PJmUUpNbey