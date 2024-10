El mejor bar del mundo está en América Latina. Esta noticia sorprendió a muchos, especialmente en un sector donde Estados Unidos y Europa han dominado por años. Sin embargo, un exclusivo bar logró ser nombrado el número uno en la lista de The World’s 50 Best Bars. La ceremonia, celebrada en Madrid, consolidó a este bar como un referente de la mixología global, superando a otros competidores de renombre, incluidos EE. UU. y Perú.

Este logro posiciona al país latinoamericano como líder en coctelería, pero también subraya la creciente importancia de América Latina en el panorama global de la mixología. Con la inclusión de bares de ciudades latinas en el top 50, queda claro que la región está viviendo un momento de esplendor. La presencia de estos establecimientos en el ranking refleja su capacidad para innovar y atraer a los más exigentes paladares.

¿Cuál es el mejor bar del mundo que supera a EE. UU. y Perú?

El Handshake Speakeasy es el bar que ha puesto a América Latina en lo más alto del mapa mundial. Este establecimiento, ubicado en el corazón de Ciudad de México, fue galardonado como el mejor bar del mundo en 2024, según el prestigioso ranking de The World’s 50 Best Bars. Este reconocimiento no es casualidad, ya que la coctelería que se ofrece cautivó tanto a locales como a turistas internacionales. La competencia fue dura, con bares en Estados Unidos y Perú que también se destacaron, pero ninguno logró destronar al mexicano.

El ascenso de Handshake Speakeasy en la lista marca una victoria importante para la mixología latinoamericana, una región que estuvo creciendo en relevancia dentro del circuito global. México ha sido históricamente cuna de excelentes bares, y la presencia de este bar como líder mundial refuerza su papel en la industria.

¿Cómo Handshake Speakeasy prepara sus tragos en 48 horas?

El Handshake Speakeasy no es un bar convencional. Este bar secreto toma inspiración en los speakeasy de la era de la prohibición estadounidense. Desde su entrada discreta hasta su ambiente lujoso y su estilo Art Deco, el bar ofrece una experiencia única a quienes logran encontrarlo. Sin embargo, lo que realmente lo distingue es su enfoque en la preparación de cocteles.

Muchos de los tragos servidos en Handshake Speakeasy requieren un proceso de preparación que puede durar hasta 48 horas. Este enfoque detallado se debe a la técnica de coctelería molecular, que permite experimentar con texturas, sabores y formas de presentación inusuales. Los ingredientes son seleccionados con sumo cuidado, y algunos requieren procesos que incluyen infusiones lentas, destilaciones especiales y combinaciones químicas que garantizan una experiencia única para el cliente.

Este nivel de detalle y dedicación fue clave para que el bar mexicano destaque frente a los mejores de Estados Unidos y Perú, que también han experimentado con técnicas modernas, pero sin alcanzar la misma complejidad en sus creaciones.

¿Cuál es el top 50 de mejores bares del mundo?

La lista de The World’s 50 Best Bars en 2024 incluye bares de todo el mundo, y América Latina ha tenido una destacada representación. A continuación, algunos de los bares más importantes en el ranking: