Precio del dólar en México hoy, sábado 23 de agosto
Precio del dólar en México vía Banco Azteca: tipo de cambio a pesos mexicanos hoy, domingo 24 de agosto

El 24 de agosto de 2025, el tipo de cambio del dólar en México se fija en 18.58 pesos, manteniendo estabilidad en el mercado.

Conoce cómo es el cambio del dólar en México hoy domingo 24 de agosto.
Conoce cómo es el cambio del dólar en México hoy domingo 24 de agosto. | Composición LR

El 24 de agosto de 2025, el cambio del dólar se fija en 18.58 pesos en el mercado México, lo que indica una continúa estabilidad, pese a las que las condiciones monetarias globales no son las mejores. En este panorama, no se prevén variaciones significativas en su valor en el corto plazo.

Banco Azteca se ha consolidado como la entidad financiera con mayor credibilidad en México. En la actualidad, el tipo de cambio del dólar se sitúa en 18.24 pesos para la compra y 18.92 pesos para la venta. Esta ligera fluctuación, con respecto al día de ayer, refleja los márgenes habituales que se presentan en el mercado minorista.

Así vale el dólar en México hoy, domingo 24 de agosto

La cotización del peso mexicano se establece en 18.58 pesos en el mercado interbancario. Este nivel implica un buen desarrollo de entrada monetaria, un crecimiento económico sostenible y la correcta gestión de política económica por parte del Banco de México.

Expertos en economía afirman que la estabilidad del tipo de cambio tiene el potencial de mantenerse estable, siempre que no se presenten inconvenientes en el resto de países vecinos. Un analista de BBVA México subrayó que la situación favorable se debe a la solidez de los factores internos y a un entorno internacional que se vuelve predecible, pese a los diferentes casos.

¿Cuánto vale el dólar hoy en Banco Azteca y otros bancos en México?

Las variaciones en las cotizaciones del dólar son claros entre las diferentes entidades financieras. Por ello, deben ser consideradas entre ellas, para tomar una decisión correcta en el cambio que vamos a realizar. Este domingo 24 de agosto, se han registrado las tarifas del dólar en los principales bancos de México:

  • Banco Azteca: compra en 17.65 pesos, venta en 19.99 pesos
  • Afirme: compra en 17.80 pesos, venta en 19.30 pesos
  • BBVA Bancomer: compra en 17.53 pesos, venta en 19.07 pesos
  • Banorte: compra en 17.40 pesos, venta en 18.95 pesos
  • Citibanamex: compra en 18.04 pesos, venta en 19.08 pesos
  • Bank of America: compra en 17.7305 pesos, venta en 19.8413 pesos

Factores que influyen en el valor del dólar en México

El tipo de cambio del dólar en México es directamente afectado por la tasa de interés establecida por el Banco de México, así como por el incremento en la transacción de remesas. La influencia de la entidad en las remesas, eleva la demanda de la moneda local, lo que contribuye a la estabilidad económica del país.

La economía de EEUU, los altos precios del petroleros, la inflación, la especulación financiera y los eventos geopolíticos afectan la cotización del peso frente al dólar, creando un sistema financiero complejo a nivel mundial.

¿Dónde consultar el tipo de cambio del dólar en tiempo real?

El celular y el internet nos ayudarán a mantenernos actualizados a lo cambiante del clima económico. Por ello, resulta esencial consultar fuentes confiables y que cuenten con la información más reciente. A continuación, se detallan las alternativas más recomendadas para acceder a esta información de forma precisa.

  • Sitio oficial del Banco de México (Banxico): proporciona la tasa de referencia oficial.
  • Aplicaciones móviles de bancos como BBVA, Banco Azteca y Citibanamex: permiten consultar los valores actuales.
  • Portales financieros especializados como Bloomberg, Investing, El Economista y Reuters: ofrecen no solo los valores, sino también análisis y proyecciones.
