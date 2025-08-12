HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha
Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     
Convocan paro de transportistas el 21 de agosto
Convocan paro de transportistas el 21 de agosto     Convocan paro de transportistas el 21 de agosto     Convocan paro de transportistas el 21 de agosto     
Trump desalojará a personas sin hogar de Washington
Trump desalojará a personas sin hogar de Washington     Trump desalojará a personas sin hogar de Washington     Trump desalojará a personas sin hogar de Washington     
México

Secuestran y matan a menor de edad porque su madre no pudo pagar deuda de 50 dólares en México

Un menor de cinco años fue secuestrado y asesinado en México tras la incapacidad de su madre para pagar una deuda.

La madre, en condiciones precarias y con dificultades comunicativas, no recibió apoyo adecuado de las instituciones tras buscar ayuda.
La madre, en condiciones precarias y con dificultades comunicativas, no recibió apoyo adecuado de las instituciones tras buscar ayuda. | AP

Dos mujeres y un hombre fueron arrestados en el Estado de México por su probable participación en el secuestro y posterior asesinato de un niño de cinco años. El menor fue retenido el 28 de julio como presión para que su madre saldara una deuda de aproximadamente 50 dólares. Después de varios días, el cuerpo fue hallado en avanzado estado de descomposición.

La madre, que vive en condiciones económicas precarias y presenta dificultades para comunicarse, buscó apoyo en diferentes instituciones sin recibir respuesta oportuna. La denuncia formal se presentó días después del secuestro, cuando las autoridades lograron encontrar el cadáver oculto en bolsas de basura.

PUEDES VER: Menor de edad es arrestado por manejar un auto con 12 explosivos en su interior: fue capturado en persecución en México

lr.pe

El secuestro y asesinato fue vinculado a una deuda económica de la madre

El 28 de julio, tres integrantes de una familia identificados como Carlos ‘N’, Ana Lilia ‘N’ y Lilia ‘N’ acudieron al domicilio de la madre para exigir el pago de una deuda cercana a mil pesos mexicanos (aproximadamente 50 dólares). Ante la negativa o imposibilidad de la mujer para cumplir con el pago, los agresores secuestraron al niño para forzar el cobro.

El menor salió de su habitación tras escuchar la discusión y fue capturado por dos de los agresores, quienes se negaron a devolverlo hasta que la deuda fuera saldada. Este acto de violencia brutal terminó con la muerte del niño, según el informe forense.

El informe detalló que el niño presentaba heridas en tórax, espalda y piernas, además de signos claros de maltrato físico. La causa oficial de la muerte fue una fractura craneoencefálica causada por un golpe contundente, presuntamente con un martillo. Durante el tiempo que estuvo retenido, no recibió agua ni alimentos.

PUEDES VER: Sicario entra a hospital de México para rematar a conductor, pero sobrevivió tras ser protegido por su padre: progenitor murió

lr.pe

Deficiencias institucionales y la violencia en México

La madre, con discapacidad en la comunicación y en situación de vulnerabilidad económica, acudió a múltiples instancias en busca de ayuda, incluyendo dos agencias del Ministerio Público y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). Sin embargo, ninguna entidad abrió una investigación inmediata, lo que retrasó la búsqueda y localización del menor.

La denuncia formal por desaparición se presentó el 4 de agosto, cuando finalmente la policía realizó una inspección en el domicilio donde estaba el niño. El cuerpo, en estado avanzado de descomposición y oculto en bolsas de basura, fue hallado gracias al fuerte olor que alertó a los agentes.

Notas relacionadas
Capturan en EEUU a Sandra Téllez, dueña de la Guardería ABC donde murieron 49 niños en México

Capturan en EEUU a Sandra Téllez, dueña de la Guardería ABC donde murieron 49 niños en México

LEER MÁS
Hallan 32 cadáveres dentro de una casa abandonada en Guanajuato, México: solo 15 cuerpos fueron identificados

Hallan 32 cadáveres dentro de una casa abandonada en Guanajuato, México: solo 15 cuerpos fueron identificados

LEER MÁS
Arrestan a sujeto que golpeó con un termo a chofer de transporte público hasta dejarlo grave en Jalisco, México

Arrestan a sujeto que golpeó con un termo a chofer de transporte público hasta dejarlo grave en Jalisco, México

LEER MÁS
IMSS 2025: ¿por qué algunos jubilados no recibirán su pago de julio? Pasos para solucionar bloqueos

IMSS 2025: ¿por qué algunos jubilados no recibirán su pago de julio? Pasos para solucionar bloqueos

LEER MÁS
Pensión Bienestar México 2025: aviso importante para beneficiarios antes del pago de julio

Pensión Bienestar México 2025: aviso importante para beneficiarios antes del pago de julio

LEER MÁS
La Casa de los Famosos 2025: ¿quiénes son los integrantes confirmados para la temporada 3?

La Casa de los Famosos 2025: ¿quiénes son los integrantes confirmados para la temporada 3?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Político de la oposición mexicana acusa a Nicolás Maduro de tener nexos con narcos y crimen organizado

Político de la oposición mexicana acusa a Nicolás Maduro de tener nexos con narcos y crimen organizado

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Emelec vs Deportivo Cuenca por LigaPro EN VIVO: juegan HOY en el estadio George Capwell

Gasolina subsidiada en Venezuela: este es el cronograma para surtir combustible a tu vehículo hasta el lunes 18 de agosto 2025

¿Cuál es el exorbitante precio que habría pagado Cristiano Ronaldo por el anillo de compromiso para Georgina Rodríguez?

México

Precio del dólar en México vía Banco Azteca: tipo de cambio a pesos mexicanos hoy, lunes 11 de agosto

Precio del dólar en México vía Banco Azteca: tipo de cambio a pesos mexicanos hoy, domingo 10 de agosto

Último sismo de hoy, lunes 11 de agosto en México: dónde fue el epicentro según datos del Servicio Sismológico Nacional

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Patricia Benavides retorna al Ministerio Público: es citada para participar en la Junta de Fiscales Supremos

Transportistas fluviales ofendidos tras hallazgo de bandera de Colombia en isla Chinería

Cancillería rechaza colocación de bandera de Colombia: "No contribuyen a la histórica convivencia armónica y pacífica"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota