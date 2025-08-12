Secuestran y matan a menor de edad porque su madre no pudo pagar deuda de 50 dólares en México

La madre, en condiciones precarias y con dificultades comunicativas, no recibió apoyo adecuado de las instituciones tras buscar ayuda. | AP

Dos mujeres y un hombre fueron arrestados en el Estado de México por su probable participación en el secuestro y posterior asesinato de un niño de cinco años. El menor fue retenido el 28 de julio como presión para que su madre saldara una deuda de aproximadamente 50 dólares. Después de varios días, el cuerpo fue hallado en avanzado estado de descomposición.

La madre, que vive en condiciones económicas precarias y presenta dificultades para comunicarse, buscó apoyo en diferentes instituciones sin recibir respuesta oportuna. La denuncia formal se presentó días después del secuestro, cuando las autoridades lograron encontrar el cadáver oculto en bolsas de basura.

El secuestro y asesinato fue vinculado a una deuda económica de la madre

El 28 de julio, tres integrantes de una familia identificados como Carlos ‘N’, Ana Lilia ‘N’ y Lilia ‘N’ acudieron al domicilio de la madre para exigir el pago de una deuda cercana a mil pesos mexicanos (aproximadamente 50 dólares). Ante la negativa o imposibilidad de la mujer para cumplir con el pago, los agresores secuestraron al niño para forzar el cobro.

El menor salió de su habitación tras escuchar la discusión y fue capturado por dos de los agresores, quienes se negaron a devolverlo hasta que la deuda fuera saldada. Este acto de violencia brutal terminó con la muerte del niño, según el informe forense.

El informe detalló que el niño presentaba heridas en tórax, espalda y piernas, además de signos claros de maltrato físico. La causa oficial de la muerte fue una fractura craneoencefálica causada por un golpe contundente, presuntamente con un martillo. Durante el tiempo que estuvo retenido, no recibió agua ni alimentos.

Deficiencias institucionales y la violencia en México

La madre, con discapacidad en la comunicación y en situación de vulnerabilidad económica, acudió a múltiples instancias en busca de ayuda, incluyendo dos agencias del Ministerio Público y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). Sin embargo, ninguna entidad abrió una investigación inmediata, lo que retrasó la búsqueda y localización del menor.

La denuncia formal por desaparición se presentó el 4 de agosto, cuando finalmente la policía realizó una inspección en el domicilio donde estaba el niño. El cuerpo, en estado avanzado de descomposición y oculto en bolsas de basura, fue hallado gracias al fuerte olor que alertó a los agentes.