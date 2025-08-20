HOYSuscripcion LR Focus

¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?
Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha
Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico
Los ‘cazadores de gringos’, la unidad mexicana que rastrea a prófugos de EE.UU. ocultos en México

Unidad de Enlace Internacional (UEI), conocida como los ‘cazadores de gringos’, capturó a 1.500 fugitivos estadounidenses en México. Su eficacia y cooperación con el FBI, y la DEA les valió reconocimiento internacional.

La UEI, conocida como los ‘cazadores de gringos’ detienen a estadounidenses prófugos en México.
La UEI, conocida como los 'cazadores de gringos' detienen a estadounidenses prófugos en México. | Foto: Netflix

En la frontera entre México y Estados Unidos, la Unidad de Enlace Internacional (UEI) de Baja California se ha convertido en un grupo clave en la captura de prófugos norteamericanos que buscan refugio en ciudades como Tijuana. A diferencia de otras corporaciones mexicanas, esta unidad trabaja en estrecha coordinación con agencias estadounidenses como el FBI, la DEA y los US Marshalls, ganándose su confianza en un terreno donde la corrupción y las filtraciones suelen generar desconfianza.

Desde su creación hace más de dos décadas, la UEI ha logrado detener a más de 1.500 fugitivos, en su mayoría condenados por delitos graves como asesinatos, violaciones o fugas carcelarias. Su éxito radica en una metodología basada en inteligencia, discreción y rapidez en la entrega de los detenidos a las autoridades estadounidenses, evitando largos procesos judiciales en México.

Los ´cazadores de gringos´trabajan en colaboración con el FBI, la DEA y US Marshalls. Foto: GQ México

PUEDES VER: ICE arresta a 9 inmigrantes indocumentados en un club nocturno de California: incautaron drogas y tarjetas recodificadas

El caso que marcó a la Unidad de Enlace Internacional (UEI)

El 9 de abril de 2024, la unidad sufrió su golpe más duro durante un operativo en Tijuana. Ese día, agentes encabezados por la comandante Abigail Esparza Reyes intentaban capturar a César Hernández, un prófugo condenado por asesinato en California que se había fugado meses antes. La redada se complicó cuando el sospechoso abrió fuego desde el interior de una vivienda, hiriendo mortalmente a Esparza.

Aunque Hernández logró escapar en primera instancia, fue recapturado días después. Sin embargo, la muerte de la agente representó una pérdida devastadora para la corporación, reconocida incluso por la oficina del Alguacil de San Diego, que destacó su valentía y entrega al servicio. El hecho llevó a la UEI a mantener un perfil más bajo en los medios, aunque autoridades estadounidenses organizaron homenajes y actividades en apoyo a la familia de la oficial caída.

PUEDES VER: Venezolana estaba por casarse, pero fue arrestada por ICE cuando salía de trabajar en Walmart y obligada a firmar su deportación de EEUU

Colaboración binacional con EE.UU. y método de trabajo en México

La relación entre la UEI y las agencias de seguridad de Estados Unidos es considerada excepcional. Mientras que en otras partes de México la cooperación suele ser limitada por la falta de confianza, en Baja California los agentes reciben capacitaciones en tácticas de inteligencia y operaciones, algunas incluso de nivel militar.

El proceso de detención suele comenzar con información proporcionada por autoridades estadounidenses sobre movimientos financieros, señales de teléfonos o ubicaciones digitales. A partir de esos datos, la UEI diseña planes de seguimiento y captura. Los operativos se realizan con discreción, utilizando vehículos sin insignias y ropa civil, para no alertar a los prófugos. Una vez detenidos, los fugitivos no enfrentan juicios prolongados en México; se les considera como turistas con estancia vencida y son entregados de inmediato en los puntos fronterizos.

