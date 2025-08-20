Pensión de Adultos Mayores 2025: fechas, documentos y requisitos para el bono de 6.200 pesos antes del 30 de agosto en México

Fechas y requisitos de la Pensión de Adultos Mayores 2025 para el bono de 6.200 pesos en México. | Composición LR

En la conferencia matutina 'Las Mañaneras del pueblo' de Claudia Sheinbaum se informó que del 18 al 30 de agosto de 2025 se abrirá el registro a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Los solicitantes deberán registrarse en los módulos de Bienestar, que atienden de lunes a sábado de 9 de la mañana a 4 de la tarde, para acceder al bono de 6.200 pesos mexicanos.

Fechas para acceder a la Pensión de Adultos Mayores en México

El gobierno de Claudia Sheinbaum elaboró un calendario con las fechas en que los solicitantes deberán entregar los documentos necesarios para recibir el bono de 6.200 pesos mexicanos. Los días fueron distribuidos conforme a la inicial del apellido paterno. Estas son las fechas clave para acceder a la Pensión de Adultos Mayores en 2025:

Lunes 18 y 25 de agosto: A, B, C

Martes 19 y 26 de agosto: D, E, F, G

Miércoles 20 y 27 de agosto: I, J, K, L, M

Jueves 21 y 28 de agosto: N, Ñ, O, P, R

Viernes 22 y 29 de agosto: S, T, U, V, W, X, Y, Z

Sábado 23 y 30 de agosto: todas las letras

Para encontrar el lugar exacto de los módulos de Bienestar, se debe ingresar primero a la plataforma de la Secretaría de Bienestar y el sistema desplegará el listado completo de los que se encuentran en la zona.

En la conferencia matutina 'Las Mañaneras del pueblo' de Claudia Sheinbaum se informó que se abrirá el registro a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. Foto: gobierno de México

Requisitos y documentos para acceder al bono de 6.200 pesos

La inscripción a la Pensión de Adultos Mayores se realiza cada dos meses. En ese sentido, el gobierno de Claudia Sheinbaum mencionó los requisitos y documentos que deben cumplir los solicitantes:

Identificación oficial vigente (credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad)

CURP (impresión reciente)

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio (no mayor a 6 meses: teléfono, luz, gas, agua o predial)

Teléfono de contacto (celular y de casa)

En 2021 el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la ampliación de la pensión para todas las personas al cumplir 65 años. El monto de 6.000 pesos bimestrales se deposita a través del Banco del Bienestar.