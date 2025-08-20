HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira Sin guion con Rosa María Palacios
Mira Sin guion con Rosa María Palacios     Mira Sin guion con Rosa María Palacios     Mira Sin guion con Rosa María Palacios     
Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico
Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico     Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico     Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico     
México

Pensión de Adultos Mayores 2025: fechas, documentos y requisitos para el bono de 6.200 pesos antes del 30 de agosto en México

El gobierno de Claudia Sheinbaum publicó el calendario de la Pensión de Adultos Mayores en México con fechas organizadas según la inicial del apellido.

Fechas y requisitos de la Pensión de Adultos Mayores 2025 para el bono de 6.200 pesos en México.
Fechas y requisitos de la Pensión de Adultos Mayores 2025 para el bono de 6.200 pesos en México. | Composición LR

En la conferencia matutina 'Las Mañaneras del pueblo' de Claudia Sheinbaum se informó que del 18 al 30 de agosto de 2025 se abrirá el registro a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Los solicitantes deberán registrarse en los módulos de Bienestar, que atienden de lunes a sábado de 9 de la mañana a 4 de la tarde, para acceder al bono de 6.200 pesos mexicanos.

PUEDES VER: Petro advierte que invasión de EEUU a Venezuela lo convertiría en otra Siria y arrastraría a Colombia: 'Los gringos están en la olla'

lr.pe

Fechas para acceder a la Pensión de Adultos Mayores en México

El gobierno de Claudia Sheinbaum elaboró un calendario con las fechas en que los solicitantes deberán entregar los documentos necesarios para recibir el bono de 6.200 pesos mexicanos. Los días fueron distribuidos conforme a la inicial del apellido paterno. Estas son las fechas clave para acceder a la Pensión de Adultos Mayores en 2025:

  • Lunes 18 y 25 de agosto: A, B, C
  • Martes 19 y 26 de agosto: D, E, F, G
  • Miércoles 20 y 27 de agosto: I, J, K, L, M
  • Jueves 21 y 28 de agosto: N, Ñ, O, P, R
  • Viernes 22 y 29 de agosto: S, T, U, V, W, X, Y, Z
  • Sábado 23 y 30 de agosto: todas las letras

Para encontrar el lugar exacto de los módulos de Bienestar, se debe ingresar primero a la plataforma de la Secretaría de Bienestar y el sistema desplegará el listado completo de los que se encuentran en la zona.

En la conferencia matutina 'Las Mañaneras del pueblo' de Claudia Sheinbaum se informó que se abrirá el registro a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. Foto: gobierno de México

En la conferencia matutina 'Las Mañaneras del pueblo' de Claudia Sheinbaum se informó que se abrirá el registro a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. Foto: gobierno de México

PUEDES VER: Sistemas de combate, defensa antiaérea y más: así son los buques destructores que EEUU desplegó cerca de Venezuela

lr.pe

Requisitos y documentos para acceder al bono de 6.200 pesos

La inscripción a la Pensión de Adultos Mayores se realiza cada dos meses. En ese sentido, el gobierno de Claudia Sheinbaum mencionó los requisitos y documentos que deben cumplir los solicitantes:

  • Identificación oficial vigente (credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad)
  • CURP (impresión reciente)
  • Acta de nacimiento
  • Comprobante de domicilio (no mayor a 6 meses: teléfono, luz, gas, agua o predial)
  • Teléfono de contacto (celular y de casa)

En 2021 el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la ampliación de la pensión para todas las personas al cumplir 65 años. El monto de 6.000 pesos bimestrales se deposita a través del Banco del Bienestar.

Notas relacionadas
USCIS anuncia que inmigrantes con estos empleos obtendrían la Green Card en el menor tiempo posible en EEUU

USCIS anuncia que inmigrantes con estos empleos obtendrían la Green Card en el menor tiempo posible en EEUU

LEER MÁS
Aviones privados, lujosos carros y mansiones en República Dominicana y EEUU: estos son los bienes millonarios que Trump incautó a Maduro

Aviones privados, lujosos carros y mansiones en República Dominicana y EEUU: estos son los bienes millonarios que Trump incautó a Maduro

LEER MÁS
Horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, martes 19 de agosto: últimas predicciones para cada signo zodiacal

Horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, martes 19 de agosto: últimas predicciones para cada signo zodiacal

LEER MÁS
La increíble historia de 'El Abuelo', el capo por el que Estados Unidos ofrece 10 millones de dólares

La increíble historia de 'El Abuelo', el capo por el que Estados Unidos ofrece 10 millones de dólares

LEER MÁS
¿Cuándo llega la Pensión Mujeres Bienestar para registradas en agosto de 2025? Aquí te dejamos la fecha del primer pago

¿Cuándo llega la Pensión Mujeres Bienestar para registradas en agosto de 2025? Aquí te dejamos la fecha del primer pago

LEER MÁS
¿'La Chilindrina' tiene alguna enfermedad?: María Antonieta de las Nieves es captada en silla de ruedas y preocupa a sus fans

¿'La Chilindrina' tiene alguna enfermedad?: María Antonieta de las Nieves es captada en silla de ruedas y preocupa a sus fans

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Precio del dólar en México vía Banco Azteca: tipo de cambio a pesos mexicanos hoy, martes 19 de agosto

Precio del dólar en México vía Banco Azteca: tipo de cambio a pesos mexicanos hoy, martes 19 de agosto

LEER MÁS
Último sismo de hoy, martes 19 de agosto en México: dónde fue el epicentro según datos del Servicio Sismológico Nacional

Último sismo de hoy, martes 19 de agosto en México: dónde fue el epicentro según datos del Servicio Sismológico Nacional

LEER MÁS
Precio del dólar en México vía Banco Azteca: tipo de cambio a pesos mexicanos hoy, lunes 18 de agosto

Precio del dólar en México vía Banco Azteca: tipo de cambio a pesos mexicanos hoy, lunes 18 de agosto

LEER MÁS
Último sismo de hoy, lunes 18 de agosto en México: dónde fue el epicentro según datos del Servicio Sismológico Nacional

Último sismo de hoy, lunes 18 de agosto en México: dónde fue el epicentro según datos del Servicio Sismológico Nacional

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Real Madrid se impone frente a Osasuna con gol de Kylian Mbappé y en debut de Franco Mastantuono

Fiscalía investiga intento de homicidio a ingeniera que supervisaba obra en Comas: recibió 2 balas

¿Cuáles son los 3 números que se escriben con tres letras? Descubre este histórico acertijo

México

Precio del dólar en México vía Banco Azteca: tipo de cambio a pesos mexicanos hoy, martes 19 de agosto

Último sismo de hoy, martes 19 de agosto en México: dónde fue el epicentro según datos del Servicio Sismológico Nacional

Precio del dólar en México vía Banco Azteca: tipo de cambio a pesos mexicanos hoy, lunes 18 de agosto

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Juliana Oxenford sobre pérdida de 1.200 archivos en la JNJ: "Me suena a un nivel de corrupción de mugre"

Comisión de Alejandro Muñante apunta a una persecución política contra fiscales Lava Jato

Marianella Ledesma sobre fallo del TC que blinda a Boluarte: "Es pro crimen, pro impunidad de corrupción"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota