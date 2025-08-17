Precio del dólar en México vía Banco Azteca: tipo de cambio a pesos mexicanos hoy, domingo 17 de agosto

El 17 de agosto de 2025, el tipo de cambio del dólar se establece en 18,68 pesos en el mercado interbancario de México, lo que refleja una considerable estabilidad en un entorno global caracterizado por políticas monetarias restrictivas. En este escenario, se anticipa que no habrá cambios significativos en su valor a corto plazo.

Banco Azteca se ha consolidado como una de las entidades financieras más relevantes en México. En la actualidad, el tipo de cambio del dólar se sitúa en 17,65 pesos para la compra y 19,24 pesos para la venta. Esta ligera fluctuación en la cotización refleja los márgenes habituales que se presentan en el mercado minorista.

Así vale el dólar en México hoy, domingo 17 de agosto

La cotización del peso mexicano en el mercado interbancario se encuentra en 18,68 pesos. Este nivel refleja la entrada de capitales, un crecimiento económico moderado y la prudente política monetaria adoptada por el Banco de México.

Especialistas en el sector bancario afirman que la estabilidad del tipo de cambio tiene el potencial de perdurar, siempre que no se presenten inconvenientes en el contexto internacional. Un analista de BBVA México subrayó que esta favorable situación se atribuye a la solidez de los factores internos y a un entorno externo más predecible.

¿Cuánto vale el dólar hoy en Banco Azteca y otros bancos en México?

Las variaciones en las cotizaciones del dólar son evidentes entre distintas entidades financieras, lo que subraya la necesidad de comparar las tasas antes de llevar a cabo cualquier transacción. Este domingo 17 de agosto, se han registrado las tarifas del dólar en los principales bancos de México:

Banco Azteca : compra en 17.65 pesos, venta en 19.24 pesos

: compra en 17.65 pesos, venta en 19.24 pesos Afirme : compra en 17.90 pesos, venta en 19.40 pesos

: compra en 17.90 pesos, venta en 19.40 pesos BBVA Bancomer : compra en 17.94 pesos, venta en 19.08 pesos

: compra en 17.94 pesos, venta en 19.08 pesos Banorte : compra en 17.65 pesos, venta en 18.99.15 pesos

: compra en 17.65 pesos, venta en 18.99.15 pesos Citibanamex : compra en 18.19 pesos, venta en 19.23 pesos

: compra en 18.19 pesos, venta en 19.23 pesos Bank of America: compra en 17.6991 pesos, venta en 19.7628 pesos

Factores que influyen en el valor del dólar en México

El tipo de cambio del dólar en México se ve afectado por la tasa de interés establecida por el Banco de México, así como por el incremento en el envío de remesas. Este aumento en las remesas eleva la demanda de pesos, lo que contribuye a la estabilidad económica del país.

La economía de EE.UU., los precios del petróleo, la inflación, la especulación financiera y los eventos geopolíticos afectan la cotización del peso frente al dólar, creando un entorno económico global complejo.

¿Dónde consultar el tipo de cambio del dólar en tiempo real?

Ante la continua fluctuación del tipo de cambio del dólar, resulta esencial consultar fuentes confiables y actualizadas. A continuación, se detallan las alternativas más recomendadas para acceder a esta información de forma precisa.