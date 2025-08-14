La Subsecretaría de Movilidad y Transporte de Durango califica la situación como "irresponsable". | Composición LR

La Subsecretaría de Movilidad y Transporte de Durango califica la situación como "irresponsable". | Composición LR

En Gómez Palacio, Durango, México, un hecho insólito y peligroso se volvió tendencia en redes sociales: un niño fue grabado manejando un microbús mientras su padre, el conductor titular, permanecía en el asiento del copiloto. El menor recorrió aproximadamente cuatro cuadras, intentando alcanzar los pedales y mantener el control del vehículo.

El video, captado por uno de los pasajeros y difundido en plataformas como Facebook y X, despertó indignación y comentarios divididos. Mientras algunos usuarios se burlaron de la situación, otros exigieron acciones legales inmediatas contra el conductor responsable

Autoridades mexicanas confirman sanción al chofer

Tras la viralización del video, la Subsecretaría de Movilidad y Transporte de Durango confirmó que el niño es hijo del chofer titular del autobús. El subsecretario Rafael Valentín Aragón calificó la decisión como “irresponsable” y destacó que este tipo de conductas no pueden permitirse, aunque el conductor alegó que se trató de “solo un momento” y que no ocurrió ningún incidente grave.

“Aunque no hubo personas lesionadas, se trata de una situación grave que no podemos pasar por alto”, señaló Aragón, recordando que la ley establece normas estrictas para garantizar la seguridad de los usuarios. El episodio provocó una ola de reacciones en redes sociales. Algunos usuarios comentaron con ironía: “Al menos no está con el celular”, mientras que otros demandaron medidas más severas contra el padre.