HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Comenzó la histórica cumbre entre Trump, Putin y sus asesores
Comenzó la histórica cumbre entre Trump, Putin y sus asesores     Comenzó la histórica cumbre entre Trump, Putin y sus asesores     Comenzó la histórica cumbre entre Trump, Putin y sus asesores     
Espectáculos

Cazzu se pronuncia tras entrevista de Nodal donde niega infidelidad con Ángela Aguilar: "No sabes nada del amor"

Este mensaje de Cazzu sorprendió a sus fans, quienes no dudaron en relacionarlo con la entrevista de Nodal sobre su exrelación.

La cantante Cazzu subió una historia en Instagram a pocas horas de la entrevista de Christian Nodal.
La cantante Cazzu subió una historia en Instagram a pocas horas de la entrevista de Christian Nodal. | composición LR

A pocas horas de la entrevista de Christian Nodal con Adela Micha, Cazzu, la cantante argentina y madre de su hija Inti, se pronunció en su cuenta de Instagram con una canción. Inmediatamente, este mensaje sorprendió a los seguidores, quienes no tardaron en relacionarlo con las declaraciones de su expareja.

El pasado miércoles 13 de agosto, a través de una entrevista con la periodista Adela Micha, el cantante mexicano rompió su silencio y contó detalles de su anterior relación, su hija Inti, su suegro, el ataque cibernético contra su esposa Ángela Aguilar y hasta de Belinda.

PUEDES VER: Nodal revela cómo fue su ruptura con Cazzu y cuándo comenzó su relación con Ángela Aguilar: cronología de hechos

lr.pe

¿Qué dijo Cazzu tras entrevista de Nodal que niega su infidelidad?

Con una canción compartida de Spotify, la cantante Cazzu subió una historia en Instagram a pocas horas de la entrevista de Christian Nodal. "El amor y la calle se parecen porque hay códigos en los dos. Yo ya sé, no sabes nada de la calle y mucho menos del amor", se lee en la historia compartida de Cazzu.

Reacción de Cazzu a horas de la entrevista de Nodal. Foto: Univision<br>

Reacción de Cazzu a horas de la entrevista de Nodal. Foto: Univision

Estas letras corresponderían a la canción 'Engreído', interpretada por la argentina con Elena Rose. La canción fue lanzada en abril de 2025. Hasta el momento, no existe un pronunciamiento directo sobre las fuertes declaraciones de Nodal, quien insistió en que no hubo infidelidad durante su relación con Cazzu.

En la historia compartida de Cazzu se escuchaba también: "Quedamos en mantenerlo en secreto, pero hablaste de mí como de una cualquiera". Esta otra parte es lo que continuaría en la canción: "Y no aprendiste que los hombres hablan mucho de honor y de hombría (...) Si te preguntan, contarás tu versión echándole tierra a mi nombre (...) Tu ego es tu mayor castigo", se lee.

PUEDES VER: Nodal le pide disculpas a Cazzu tras revelar detalles de su ruptura y defiende a Ángela Aguilar: "Yo me mega enamoré"

lr.pe

Nodal aseguró que no quería terminar su relación con Cazzu por su hija Inti

El mexicano Christian Nodal dijo que no quería el fin de su relación con Cazzu, ya que "quería estar presente para mi hija, quería ser una familia y estoy consciente que la otra parte también". No obstante, la falta de tiempo juntos por los conciertos habría influido en su ruptura. "Se acabó la química. Éramos como roomies, muy buenos amigos, pero ya no existía la chispa ni la pasión", agregó.

Más allá de los detalles del fin de su relación, Nodal aprovechó unos minutos para enviarle un mensaje a Cazzu: “De corazón le pido disculpas a la madre de mi hija, yo me mega enamoré”, expresó.

Notas relacionadas
Nodal le pide disculpas a Cazzu tras revelar detalles de su ruptura y defiende a Ángela Aguilar: "Yo me mega enamoré"

Nodal le pide disculpas a Cazzu tras revelar detalles de su ruptura y defiende a Ángela Aguilar: "Yo me mega enamoré"

LEER MÁS
Cazzu rompe récord en YouTube y se convierte en la artista más vista: destronó a Lady Gaga

Cazzu rompe récord en YouTube y se convierte en la artista más vista: destronó a Lady Gaga

LEER MÁS
Pepe Aguilar se sincera sobre relación de su hija, Ángela Aguilar y Cristhian Nodal: "Hicieron las cosas muy rápido"

Pepe Aguilar se sincera sobre relación de su hija, Ángela Aguilar y Cristhian Nodal: "Hicieron las cosas muy rápido"

LEER MÁS
¿Cuántos años tienen Alejandra Baigorria y Said Palao? Descubre la diferencia de edad de los recién casados

¿Cuántos años tienen Alejandra Baigorria y Said Palao? Descubre la diferencia de edad de los recién casados

LEER MÁS
Karla Bacigalupo: ¿qué edad tiene y cuánto mide la nueva Miss Perú 2025 y sucesora de Tatiana Calmell?

Karla Bacigalupo: ¿qué edad tiene y cuánto mide la nueva Miss Perú 2025 y sucesora de Tatiana Calmell?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Pamela López expresa su inquietud por casa de Trujillo que estaría siendo rematada por Christian Cueva: "Los diseños son míos"

Pamela López expresa su inquietud por casa de Trujillo que estaría siendo rematada por Christian Cueva: "Los diseños son míos"

LEER MÁS
Jefferson Farfán gana juicio a Melissa Klug: recibirá más de S/1 millón tras demandarla por romper acuerdo de confidencialidad

Jefferson Farfán gana juicio a Melissa Klug: recibirá más de S/1 millón tras demandarla por romper acuerdo de confidencialidad

LEER MÁS
Vanessa Pumarica confirma distanciamiento con Pamela Franco tras hacer advertencia sobre Christian Cueva: “Su decisión”

Vanessa Pumarica confirma distanciamiento con Pamela Franco tras hacer advertencia sobre Christian Cueva: “Su decisión”

LEER MÁS
César Ritter grita su amor por Mafer de ‘1000 oficios’ y revela qué pasó con ella tras dejar la TV: “Se dedica a otra cosa”

César Ritter grita su amor por Mafer de ‘1000 oficios’ y revela qué pasó con ella tras dejar la TV: “Se dedica a otra cosa”

LEER MÁS
Las polémicas entrevistas por las que Melissa Klug debe pagarle S/1 millón a Jefferson Farfán tras faltar a acuerdo de confidencialidad

Las polémicas entrevistas por las que Melissa Klug debe pagarle S/1 millón a Jefferson Farfán tras faltar a acuerdo de confidencialidad

LEER MÁS
Madre de Suheyn Cipriani expone mensaje de la modelo ofreciéndole apoyo económico tras ‘EVDLV’: “Para que estés preparada”

Madre de Suheyn Cipriani expone mensaje de la modelo ofreciéndole apoyo económico tras ‘EVDLV’: “Para que estés preparada”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fernando Llanos revela cómo cambió su vida tras ser despedido de la TV e incursionar en TikTok: "Al comienzo no me llamaba nadie"

Intervienen a 3 presuntos implicados de atentado en Trujillo: serían dos menores de edad y un adulto, según jefe policial de La Libertad

Atentado en Trujillo: fuerte explosión en avenida Perú deja 3 heridos y viviendas destruidas

Espectáculos

Pamela López lanza fuerte mensaje a Pamela Franco tras posible ruptura con Christian Cueva: “Uno elige dónde estar”

Melissa Loza confirma que sigue distanciada de su hermana Tepha Loza pese a reconciliación: “No tenemos cercanía”

Nodal le pide disculpas a Cazzu tras revelar detalles de su ruptura y defiende a Ángela Aguilar: "Yo me mega enamoré"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota