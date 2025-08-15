La cantante Cazzu subió una historia en Instagram a pocas horas de la entrevista de Christian Nodal. | composición LR

A pocas horas de la entrevista de Christian Nodal con Adela Micha, Cazzu, la cantante argentina y madre de su hija Inti, se pronunció en su cuenta de Instagram con una canción. Inmediatamente, este mensaje sorprendió a los seguidores, quienes no tardaron en relacionarlo con las declaraciones de su expareja.

El pasado miércoles 13 de agosto, a través de una entrevista con la periodista Adela Micha, el cantante mexicano rompió su silencio y contó detalles de su anterior relación, su hija Inti, su suegro, el ataque cibernético contra su esposa Ángela Aguilar y hasta de Belinda.

¿Qué dijo Cazzu tras entrevista de Nodal que niega su infidelidad?

Con una canción compartida de Spotify, la cantante Cazzu subió una historia en Instagram a pocas horas de la entrevista de Christian Nodal. "El amor y la calle se parecen porque hay códigos en los dos. Yo ya sé, no sabes nada de la calle y mucho menos del amor", se lee en la historia compartida de Cazzu.

Estas letras corresponderían a la canción 'Engreído', interpretada por la argentina con Elena Rose. La canción fue lanzada en abril de 2025. Hasta el momento, no existe un pronunciamiento directo sobre las fuertes declaraciones de Nodal, quien insistió en que no hubo infidelidad durante su relación con Cazzu.

En la historia compartida de Cazzu se escuchaba también: "Quedamos en mantenerlo en secreto, pero hablaste de mí como de una cualquiera". Esta otra parte es lo que continuaría en la canción: "Y no aprendiste que los hombres hablan mucho de honor y de hombría (...) Si te preguntan, contarás tu versión echándole tierra a mi nombre (...) Tu ego es tu mayor castigo", se lee.

Nodal aseguró que no quería terminar su relación con Cazzu por su hija Inti

El mexicano Christian Nodal dijo que no quería el fin de su relación con Cazzu, ya que "quería estar presente para mi hija, quería ser una familia y estoy consciente que la otra parte también". No obstante, la falta de tiempo juntos por los conciertos habría influido en su ruptura. "Se acabó la química. Éramos como roomies, muy buenos amigos, pero ya no existía la chispa ni la pasión", agregó.

Más allá de los detalles del fin de su relación, Nodal aprovechó unos minutos para enviarle un mensaje a Cazzu: “De corazón le pido disculpas a la madre de mi hija, yo me mega enamoré”, expresó.