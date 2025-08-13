Precio del dólar en México vía Banco Azteca: tipo de cambio a pesos mexicanos hoy, miércoles 13 de agosto

El 13 de agosto de 2025, el tipo de cambio del dólar se establece en 18,53 pesos en el mercado interbancario de México, reflejando una notable estabilidad en medio de un contexto global caracterizado por políticas monetarias restrictivas. En este marco, se anticipa que no habrá cambios significativos en su valor en el corto plazo.

Banco Azteca se ha consolidado como una de las entidades financieras más relevantes en México. En la actualidad, el tipo de cambio del dólar se sitúa en 18,18 pesos para la venta y 18,88 pesos para la compra. Esta ligera fluctuación en la cotización refleja los márgenes habituales que se presentan en el mercado minorista.

Este es el valor del dólar en México hoy, mércoles 13 de agosto

La cotización del peso mexicano en el mercado interbancario se sitúa en 18,53 pesos, un valor que refleja la entrada de capitales, un crecimiento económico moderado y la prudente política monetaria implementada por el Banco de México.

Especialistas en el sector bancario afirman que la estabilidad del tipo de cambio tiene posibilidades de perdurar, siempre que no se presenten inconvenientes a nivel internacional. Un analista de BBVA México subrayó que esta situación se atribuye a la solidez de los factores internos y a un contexto externo más predecible.

¿Cuánto vale el dólar hoy en Banco Azteca y otros bancos en México?

Las cotizaciones del dólar presentan variaciones significativas entre diferentes entidades financieras, lo que subraya la necesidad de comparar tasas antes de llevar a cabo cualquier transacción. Este miércoles 13 de agosto, se han registrado las tarifas del dólar en los principales bancos de México:

Banco Azteca : compra en 17.70 pesos, venta en 19.24 pesos

: compra en 17.70 pesos, venta en 19.24 pesos Afirme : compra en 17.80 pesos, venta en 19.30 pesos

: compra en 17.80 pesos, venta en 19.30 pesos BBVA Bancomer : compra en 17.75 pesos, venta en 18.90 pesos

: compra en 17.75 pesos, venta en 18.90 pesos Banorte : compra en 17.45 pesos, venta en 18.95 pesos

: compra en 17.45 pesos, venta en 18.95 pesos Citibanamex : compra en 18.03 pesos, venta en 19.07 pesos

: compra en 18.03 pesos, venta en 19.07 pesos Bank of America: compra en 17.6056 pesos, venta en 19.685 pesos

Factores que influyen en el valor del dólar en México

El tipo de cambio del dólar en México se ve afectado por la tasa de interés establecida por el Banco de México, así como por el incremento en las remesas. Este flujo de dinero contribuye a mantener la demanda de pesos, lo que a su vez ayuda a mitigar la presión sobre el valor del tipo de cambio.

A nivel global, la economía de Estados Unidos, los precios del petróleo y la inflación se presentan como elementos fundamentales. Asimismo, la especulación en los mercados financieros y acontecimientos geopolíticos inesperados podrían influir de manera considerable en la cotización entre el peso y el dólar.

¿Dónde consultar el tipo de cambio del dólar en tiempo real?

Ante la constante fluctuación del tipo de cambio del dólar, es esencial consultar fuentes confiables y actualizadas. A continuación, se detallan las opciones más recomendadas para acceder a esta información de forma precisa.