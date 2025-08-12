Joven afronta fianza de US$1 millón tras acusación de asesinato contra su bebé de 4 semanas en Estados Unidos. | Composición LR

Un espantoso suceso ocurrió en contra de una niña recién nacida en Arizona. La policía detuvo a un joven de 22 años al ser acusado de asesinar cruelmente a su niña de 4 semanas en su propio hogar.

La persona detenida fue identificada como Jonathan Enriquez, según informe policial. La pequeña tan solo tenía 4 semanas desde su llegada a este mundo. Su padre habría decidido acabar con su vida porque no paraba de llorar.

¿Cómo arrestaron a Jonathan Enriquez en Arizona?

Eran casi las 9:00 a. m., el cuerpo policial recibió un reporte sobre un bebé recién nacido que no respiraba. En un inicio, se dijo que la menor se habría "atragantado" al tomar su biberón, según informes de la policía. La bebé fue llevada a un hospital local, pero ingresó en estado crítico.

Tras unas investigaciones, se pudo descubrir que Jonathan Enriquez se encontraba solo con la menor cuando ocurrió ese incidente, señaló el comunicado policial. Ambos padres pasaron por una entrevista y fue ahí donde Enriquez habría admitió golpear a su menor hija.

Incluso, en una búsqueda forense, se pudo encontrar un mensaje enviado por el padre a la madre previo a su llamada al 911. En el mensaje se podía leer a Jonathan rogando a su pareja que regrese a casa porque "cometió un error", añadió el informe policial.

¿Qué lesiones sufrió la bebe recién nacida en EE.UU.?

Por su parte, se realizó otra investigación para determinar las lesiones sufridas por la menor de 4 semanas, según informes. Se concluyó que la bebé padeció de golpes extremadamente salvajes.

Fractura de cráneo.

Hemorragia cerebral.

Pierna rota.

Varias costillas rotas.

¿Cuáles son los cargos en contra de Jonathan Enriquez?

Luego de todos los resultados, el padre le habría dicho a las autoridades que golpeó a su hija mientras estaba en la cuna porque lloraba mucho, según KTVK. Enriquez ingresó a la prisión del condado de Maricopa con fianza de US$1 millón.