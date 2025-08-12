HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Patricia Benavides no va al JNE: fiscal de la Nación definirá su ubicación
Patricia Benavides no va al JNE: fiscal de la Nación definirá su ubicación      Patricia Benavides no va al JNE: fiscal de la Nación definirá su ubicación      Patricia Benavides no va al JNE: fiscal de la Nación definirá su ubicación      
Convocan paro de transportistas el 21 de agosto
Convocan paro de transportistas el 21 de agosto     Convocan paro de transportistas el 21 de agosto     Convocan paro de transportistas el 21 de agosto     
Trump desalojará a personas sin hogar de Washington
Trump desalojará a personas sin hogar de Washington     Trump desalojará a personas sin hogar de Washington     Trump desalojará a personas sin hogar de Washington     
Historias Estados Unidos

Joven de 22 años es acusado de asesinar a su bebé recién nacida en EEUU: enfrenta fianza de US$1 millón

El 26 de julio, la bebé recién nacida no pudo tolerar las heridas y terminó declarada muerta en el hospital de EE.UU.

Joven afronta fianza de US$1 millón tras acusación de asesinato contra su bebé de 4 semanas en Estados Unidos.
Joven afronta fianza de US$1 millón tras acusación de asesinato contra su bebé de 4 semanas en Estados Unidos. | Composición LR

Un espantoso suceso ocurrió en contra de una niña recién nacida en Arizona. La policía detuvo a un joven de 22 años al ser acusado de asesinar cruelmente a su niña de 4 semanas en su propio hogar.

La persona detenida fue identificada como Jonathan Enriquez, según informe policial. La pequeña tan solo tenía 4 semanas desde su llegada a este mundo. Su padre habría decidido acabar con su vida porque no paraba de llorar.

PUEDES VER: Madre sentenciada a 39 años de prisión por torturar a sus pequeños hijos durante 5 años para ganar dinero en EEUU

lr.pe

¿Cómo arrestaron a Jonathan Enriquez en Arizona?

Eran casi las 9:00 a. m., el cuerpo policial recibió un reporte sobre un bebé recién nacido que no respiraba. En un inicio, se dijo que la menor se habría "atragantado" al tomar su biberón, según informes de la policía. La bebé fue llevada a un hospital local, pero ingresó en estado crítico.

Tras unas investigaciones, se pudo descubrir que Jonathan Enriquez se encontraba solo con la menor cuando ocurrió ese incidente, señaló el comunicado policial. Ambos padres pasaron por una entrevista y fue ahí donde Enriquez habría admitió golpear a su menor hija.

Incluso, en una búsqueda forense, se pudo encontrar un mensaje enviado por el padre a la madre previo a su llamada al 911. En el mensaje se podía leer a Jonathan rogando a su pareja que regrese a casa porque "cometió un error", añadió el informe policial.

PUEDES VER: El trágico final de John Edward Jones, quien murió atrapado para siempre en una cueva de EEUU: duró 27 horas con vida

lr.pe

¿Qué lesiones sufrió la bebe recién nacida en EE.UU.?

Por su parte, se realizó otra investigación para determinar las lesiones sufridas por la menor de 4 semanas, según informes. Se concluyó que la bebé padeció de golpes extremadamente salvajes.

  • Fractura de cráneo.
  • Hemorragia cerebral.
  • Pierna rota.
  • Varias costillas rotas.

PUEDES VER: El misterioso y aterrador caso de Gloria Ramírez, la mujer que dejó más de 20 médicos graves por su cadáver en EEUU

lr.pe

¿Cuáles son los cargos en contra de Jonathan Enriquez?

Luego de todos los resultados, el padre le habría dicho a las autoridades que golpeó a su hija mientras estaba en la cuna porque lloraba mucho, según KTVK. Enriquez ingresó a la prisión del condado de Maricopa con fianza de US$1 millón.

  • Asesinato en primer grado.
  • Maltrato infantil.
Notas relacionadas
Peruana invierte US$7.000 en una pasantía en EEUU de casi 2 años y termina despedida en 5 meses: denuncia incumplimiento del programa

Peruana invierte US$7.000 en una pasantía en EEUU de casi 2 años y termina despedida en 5 meses: denuncia incumplimiento del programa

LEER MÁS
Latina hondureña supera controles migratorios sin saber inglés tras viajar con su familia a EEUU: "No pasa nada"

Latina hondureña supera controles migratorios sin saber inglés tras viajar con su familia a EEUU: "No pasa nada"

LEER MÁS
El primer atentado a las Torres Gemelas fue en 1993, lo financió un miembro de Al Qaeda y un peruano estuvo en lista de muertos

El primer atentado a las Torres Gemelas fue en 1993, lo financió un miembro de Al Qaeda y un peruano estuvo en lista de muertos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Peruana llegó a EEUU sin saber inglés y hoy es influencer de productos de belleza: "Lima ya no me daba espacio para crecer"

Peruana llegó a EEUU sin saber inglés y hoy es influencer de productos de belleza: "Lima ya no me daba espacio para crecer"

LEER MÁS
Niño de 2 años murió por asfixia tras accidente con su cocina de juguete: retiran el producto del mercado en EEUU

Niño de 2 años murió por asfixia tras accidente con su cocina de juguete: retiran el producto del mercado en EEUU

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Emelec vs Deportivo Cuenca por LigaPro EN VIVO: juegan HOY en el estadio George Capwell

Gasolina subsidiada en Venezuela: este es el cronograma para surtir combustible a tu vehículo hasta el lunes 18 de agosto 2025

¿Cuál es el exorbitante precio que habría pagado Cristiano Ronaldo por el anillo de compromiso para Georgina Rodríguez?

Historias Estados Unidos

Latina egresó de la UNMSM, emigró a EEUU sin saber mucho inglés y hoy es una influencer de comida peruana muy exitosa

La aterradora historia del asesino caníbal que vendía hamburguesas con la carne de sus víctimas en EEUU: nunca se arrepintió

El trágico final de John Edward Jones, quien murió atrapado para siempre en una cueva de EEUU: duró 27 horas con vida

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Patricia Benavides retorna al Ministerio Público: es citada para participar en la Junta de Fiscales Supremos

Transportistas fluviales ofendidos tras hallazgo de bandera de Colombia en isla Chinería

Cancillería rechaza colocación de bandera de Colombia: "No contribuyen a la histórica convivencia armónica y pacífica"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota