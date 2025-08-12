Joven de 22 años es acusado de asesinar a su bebé recién nacida en EEUU: enfrenta fianza de US$1 millón
El 26 de julio, la bebé recién nacida no pudo tolerar las heridas y terminó declarada muerta en el hospital de EE.UU.
- Peruana invierte US$7.000 en una pasantía en EEUU de casi 2 años y termina despedida en 5 meses: denuncia incumplimiento del programa
- Latina hondureña supera controles migratorios sin saber inglés tras viajar con su familia a EEUU: "No pasa nada"
Un espantoso suceso ocurrió en contra de una niña recién nacida en Arizona. La policía detuvo a un joven de 22 años al ser acusado de asesinar cruelmente a su niña de 4 semanas en su propio hogar.
La persona detenida fue identificada como Jonathan Enriquez, según informe policial. La pequeña tan solo tenía 4 semanas desde su llegada a este mundo. Su padre habría decidido acabar con su vida porque no paraba de llorar.
PUEDES VER: Madre sentenciada a 39 años de prisión por torturar a sus pequeños hijos durante 5 años para ganar dinero en EEUU
¿Cómo arrestaron a Jonathan Enriquez en Arizona?
Eran casi las 9:00 a. m., el cuerpo policial recibió un reporte sobre un bebé recién nacido que no respiraba. En un inicio, se dijo que la menor se habría "atragantado" al tomar su biberón, según informes de la policía. La bebé fue llevada a un hospital local, pero ingresó en estado crítico.
Tras unas investigaciones, se pudo descubrir que Jonathan Enriquez se encontraba solo con la menor cuando ocurrió ese incidente, señaló el comunicado policial. Ambos padres pasaron por una entrevista y fue ahí donde Enriquez habría admitió golpear a su menor hija.
Incluso, en una búsqueda forense, se pudo encontrar un mensaje enviado por el padre a la madre previo a su llamada al 911. En el mensaje se podía leer a Jonathan rogando a su pareja que regrese a casa porque "cometió un error", añadió el informe policial.
PUEDES VER: El trágico final de John Edward Jones, quien murió atrapado para siempre en una cueva de EEUU: duró 27 horas con vida
¿Qué lesiones sufrió la bebe recién nacida en EE.UU.?
Por su parte, se realizó otra investigación para determinar las lesiones sufridas por la menor de 4 semanas, según informes. Se concluyó que la bebé padeció de golpes extremadamente salvajes.
- Fractura de cráneo.
- Hemorragia cerebral.
- Pierna rota.
- Varias costillas rotas.
PUEDES VER: El misterioso y aterrador caso de Gloria Ramírez, la mujer que dejó más de 20 médicos graves por su cadáver en EEUU
¿Cuáles son los cargos en contra de Jonathan Enriquez?
Luego de todos los resultados, el padre le habría dicho a las autoridades que golpeó a su hija mientras estaba en la cuna porque lloraba mucho, según KTVK. Enriquez ingresó a la prisión del condado de Maricopa con fianza de US$1 millón.
- Asesinato en primer grado.
- Maltrato infantil.