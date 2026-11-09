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Alerta máxima inmigrantes | Autoridades del CBP alertan sobre nueva modalidad de estafa para quienes buscan cobrar el bono de $3,000 por salir del país

Personas malintencionadas están engañando a inmigrantes, prometiendo facilitar el proceso a cambio de datos personales a través del programa CBP Home.

CBP alerta sobre nueva modalidad de estafa para quienes buscan cobrar el bono de $3,000.
CBP alerta sobre nueva modalidad de estafa para quienes buscan cobrar el bono de $3,000.Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales
Por
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Al abandonar voluntariamente Estados Unidos, cada persona recibe un incentivo económico y si bien parece algo simple, la verdad es que ello está siendo aprovechado por personas que buscan estafar a los inmigrantes. La alerta de las autoridades está relacionada con engaños con la CBP Home, una aplicación impulsada por el gobierno de Donald Trump.

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¿Cómo funcionan los engaños a través del programa CBP Home?

Inicialmente debes saber cómo funciona la plataforma que permite a los inmigrantes sin algún tipo de autorización en el país americano salir voluntariamente. Esto forma parte del denominado Proyecto Vuelta a Casa (Project Homecoming) a través del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que ofrece no solo cubrir los gastos del viaje de regreso, también perdonar determinadas multas pendientes por presencia ilegal y además entregar un incentivo de US$3.000 a algunas personas.

En este sentido, las autoridades y organizaciones advierten que terceros están utilizando esta oferta para contactar a los inmigrantes y convencerlos de entregar sus datos personales bajo la falsa promesa de facilitar el pago.

La abogada especializada en inmigración, Lorena Hernández, contó a N+Univision que ha recibido una serie de reclamos de familias que habrían sido perjudicadas por estos engaños. La especialista indicó que las personas deben investigar cuidadosamente a cualquier persona que le ofrezca asesoramiento y aún más que le garantice el depósito del dinero a cambio de un bono.

"El riesgo no se limita a perder dinero. El hecho de entregar documentos de identidad, números telefónicos, información bancaria o credenciales personales puede facilitar también la suplantación de identidad y otros fraudes", advirtió la abogada.

Una de las modalidades identificadas consiste en enviar mensajes electrónicos que aparentan pertenecer al programa gubernamental. Hernández también explicó que recibieron comunicaciones desde correos como dl-stipend@cbp-home.com, por lo que recomendó revisar quién envía estos mensajes. "Hemos visto que recibían el correo de direcciones como: dl-stipend@cbp-home.com. Es muy importante detenernos a mirar la dirección, las instancias oficiales suelen tener el dominio .gov", recordó la abogada.

Medidas para evitar estafas relacionadas con el CBP Home

Para evitar caer en estas trampas, los expertos recomiendan tomar seis precauciones:

  • Debes consultar únicamente fuentes oficiales como DHS, CBP y USCIS, además, deben utilizar el dominio (.gov).
  • Comprobar las credenciales de los asesores, contratando solamente a abogados autorizados o representantes acreditados.
  • Desconfiar de las garantías, sobre todo cuando te prometen acelerar los trámites, asegurar los resultados, entre otros.
  • Protege tu información personal: no compartas datos bancarios, contraseñas, números del Seguro Social ni fotografías de documentos con desconocidos.

Por último, el propio DHS también advierte que sus representantes nunca pedirán números de cuentas bancarias para transferencias, contraseñas, números del Seguro Social ni el nombre de soltera de la madre de los participantes. Además, revelaron que no será obligatorio tener una cuenta bancaria para recibir el incentivo.

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