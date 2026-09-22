Atención migrantes | CBP sí puede revisar tu celular al cruzar a EE.UU., pero existe un límite que pocos conocen

CBP sí puede revisar tu celular al cruzar a EE.UU., pero existe un límite. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

CBP sí puede revisar tu celular al cruzar a EE.UU., pero existe un límite. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

Pocos saben, pero los oficiales del Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), que están asignados a los puertos de entrada están facultados para revisar teléfonos celulares y otros dispositivos de los viajeros como parte de las medidas de seguridad fronteriza, de acuerdo con lo comunicado por la misma dependencia estadounidense.

No obstante, la autoridad aclaró que estas inspecciones tienen una condición: si bien pueden revisar el dispositivo, ellos no pueden acceder a la información almacenada en la nube, por lo que las conexiones de red deberán ser desactivadas durante el procedimiento.

CBP está autorizado para revisar celulares en los puertos de entrada de EE.UU.

A través de un comunicado oficial, la CBP indicó que la capacidad legal que se les ha otorgado para la inspección de dispositivos electrónicos que cruzan la frontera es una herramienta que les permite mantener la seguridad de Estados Unidos y también hacer cumplir sus leyes.

Asimismo, según la información del CBP sobre las inspecciones de los dispositivos en los puertos de entrada, esta facultad se extiende a los teléfonos celulares, computadoras, cámaras y otros equipos electrónicos que cruzan la frontera estadounidense.

¿Qué tan frecuente es la revisión de celulares por la CBP?

Ten en cuenta que pese a que la medida puede aplicarse a todos los viajeros que ingresan a Estados Unidos, el CBP detalló que solamente el 0,01% de quienes ingresaron al país durante el año fiscal 2025 han sido sometidos a una revisión de sus dispositivos electrónicos.

Durante el año fiscal 2024, CBP procesó a más de 420 millones de viajeros en sus puertos de entrada y además realizó inspecciones de dispositivos electrónicos a 47,047 viajeros internacionales, según las estadísticas oficiales de inspecciones electrónicas de CBP.

Del número antes mencionado, 42,725, equivalentes al 90%, solo fueron inspecciones básicas, en las que los dispositivos no fueron conectados a equipos externos para revisar, copiar o analizar su contenido. Además, las reglas sobre lo que puede revisar el CBP y qué puede ocurrir si un viajero se niega a entregar o desbloquear su dispositivo también contemplan procedimientos distintos, pero dependerá del tipo de inspección.