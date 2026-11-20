Atención | La dramática confesión de una mujer durante su estadía en un centro de detención del ICE: "Te sientes como si tu vida no importara" La vendedora ambulante en Los Ángeles contó que vivió momentos de terror cuando estaba bajo custodia del ICE en el centro de Adelanto.

La confesión de una mujer durante su estadía en un centro de detención del ICE.

La confesión de una mujer durante su estadía en un centro de detención del ICE. Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales

El año pasado, Emma Marcela Crespin de Paz, una mujer indígena guatemalteca de 59 años, vivió momentos de terror al ser detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) frente a un establecimiento de Depot en Hollywood, durante una redada masiva que estaban realizando los agentes federales. Ella pasó recluida durante cuatro meses en Centro de Detención de ICE en Adelanto y no dudó en contar todo lo que tuvo que atravesar.

Mujer guatemalteca fue detenida por el ICE y revela los momentos de terror que vivió dentro del centro de detención

Emma aún recuerda cómo fue arrojada al suelo durante su arresto, la sensación del metal frío del arma que sostenía un agente federal presionando su sien y también el sonido de su voz ordenándole que no corriera. "Es un momento que creo que nunca podré olvidar", comenta De Paz. "¿Por qué iba a correr si no era una criminal?", agregó.

Además, explicó que, al momento de su detención, ella ya lidiaba con una depresión, agravada tras el fallecimiento de su pareja, también sufre de otras afecciones como diabetes, colesterol alto, hipertensión y vértigo. Incluso, antes de ser detenida, De Paz sufría de una ansiedad persistente, que se originó producto del miedo constante a ser arrestada.

"Es muy doloroso para mí contar esta historia, pero es la realidad de lo que viví y de lo que muchas otras personas también vivieron", dijo De Paz.

Centro de detención del ICE es un lugar no apto para las personas

Tras su detención, De Paz fue llevada al B-18, un centro temporal de detención y procesamiento ubicado en el sótano del edificio federal en el centro de Los Ángeles, cerca de la calle Alameda. "Cuando nos llevaron a Alameda, fue una experiencia muy impactante para mí", dice, haciendo una pausa. "Era un lugar donde hacía mucho frío".

La mujer, quien también fue líder de grupos que defienden los derechos de los vendedores ambulantes, contó que hacía tanto frío que en varias ocasiones hasta sintió que su cuerpo se entumecía. "Tenía que soplar dentro de mi cubrebocas, dejando que el aire saliera para calentarme el cuerpo", explica.

Luego de unos días, De Paz fue trasladada al hospital Adventist Health White Memorial, donde, según cuenta, pasó tres días sin comunicación con el exterior. Esa vez fue una de las primeras de varias visitas al hospital durante su detención, debido a la presión arterial alta y la diabetes que padece.

Por último, debes saber que para muchas personas, salir de un centro de detención de inmigración puede significar libertad física, pero ello puede venir acompañado de un largo proceso para asimilar la experiencia vivida y el trauma. Desde el simple hecho de revivir el momento de su detención hasta haber estado confinadas en una celda, donde pasaban 23 horas al día bajo las luces fluorescentes, resulta difícil volver a reintegrarse a la sociedad sin cargar con cicatrices.