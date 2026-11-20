Confirmado | Crearán nuevo centro del ICE para mujeres en Nueva York: ¿Dónde se ubicará y qué cambiará en la ciudad? La gobernadora Kathy Hochul está solicitando respuestas sobre las condiciones en las que estarán las mujeres al ser detenidas dentro de esta estructura.

Recientemente, se construirá un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) solamente para mujeres en Nueva York, lo que ha generado que la gobernadora Kathy Hochul les exija una serie de explicaciones sobre su funcionamiento durante la temporada de invierno. De acuerdo con su oficina, las autoridades estatales de Salud y Conservación Ambiental no han recibido información sobre el gobierno federal ni de la empresa contratista sobre el proyecto.

Construirán nuevo centro del ICE para mujeres en Nueva York

El nuevo centro del ICE se encuentra en construcción junto al Buffalo Service Processing Center, en Batavia, ubicado al oeste del estado de Nueva York. Ten en cuenta que se trata de una ampliación del complejo de detención migratoria existente, que actualmente alberga solamente a hombres, según ABC News.

Según los documentos de contratación, citados por la web del estado de Nueva York, el lugar es descrito como una instalación temporal de paredes flexibles, por lo que asumen que se trata de una estructura temporal tipo carpa.

Cabe mencionar que la instalación está destinada a detener a un máximo de 100 mujeres clasificadas en diversos niveles de seguridad. Esto quiere decir que no se debe confundir con un albergue de acogida ni de un refugio para inmigrantes, pues este centro forma parte del sistema de detención del ICE.

¿Por qué Hochul está solicitando explicaciones al ICE?

La preocupación central es cómo funcionará la instalación temporal de detención durante los periodos de temperaturas heladas y tormentas invernales. El estado también quiere evaluar los posibles efectos sobre la salud pública, el medio ambiente y los derechos de las personas detenidas.

Asimismo, el Departamento de Conservación Ambiental de Nueva York (DEC), en conjunto con el Departamento de Salud (DOH), ha enviado cartas al ICE y a su contratista, Akima Infrastructure Protection LLC. En este sentido, Nueva York solicitó una respuesta escrita de la entidad y Akima a más tardar el 25 de noviembre del 2026.