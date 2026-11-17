Terror para inmigrantes | Embaraza acusa al ICE de lanzarla al suelo y rociarle con gas pimienta durante operativo: Todo quedó registrado en imágenes La joven de 23 años y con un embarazo de 12 semanas reveló que el ICE la arrestó durante cinco horas pese a que tiene la ciudadanía estadounidense.

Una ciudadana estadounidense embarazada de 12 semanas reveló que no solo fue detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante una protesta contra ellos mismos, sino también fue rociada con gas pimienta y arrojada al piso pese a su gestación. Todo el suceso ocurrió frente a la cárcel del condado de Stanislaus, en Modesto y quedó registrado en imágenes.

Embarazada fue lanzada al suelo y rociada con gas pimienta por agentes del ICE

Lizbeth Vargas Andrade, de 23 años y residente de Ceres, un suburbio de Modesto, California, señaló que fue detenida por el ICE durante aproximadamente cinco horas luego de un incidente que ocurrió el pasado domingo 15 de noviembre del 2026.

El insólito hecho fue grabado por el esposo de Lizbeth con su celular, donde se ve claramente cómo los agentes del ICE sometieron a Vargas Andrade tras ser arrojada al suelo. De acuerdo con la mujer embarazada, habría chocado de manera accidental con un agente del ICE y luego de ello, la pareja fue rociada con gas pimienta, pero fue a la mujer a la que arrojaron al suelo.

Andrade asegura que no agredió a ningún agente y explicó que el contacto físico ocurrió accidentalmente cuando se encontraba documentando las acciones del ICE. Según su testimonio, uno de los oficiales la acusó de haberlo golpeado, algo que ella niega rotundamente.

"Lo primero que pensé fue en mis hijos. Le dije al agente de ICE, quien me miraba fijamente: 'Estoy embarazada, no me toques. Si no, habrá consecuencias. Conozco mis derechos, sé cómo funciona'. Y luego, cuando ocurrió el incidente, me tiraron al suelo y, al sentir mi vientre, fue cuando empecé a llorar", expresó la mujer latina durante una conferencia de prensa al lado de su familia y su abogado.

Tras quedar en libertad, sin que se presentaran cargos criminales ni migratorios en su contra, Lizbeth Vargas Andrade fue trasladada a un hospital en Stockton para que los médicos la revisaran debido a su embarazo de 12 semanas. Además, confirmó que su gestación no está en peligro, pero describió el incidente como una experiencia aterradora.