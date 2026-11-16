Atención máxima | Nueva York multará a personas que arrojan a la basura estos artículos: Conoce cómo desecharlos correctamente Desde el 9 de noviembre de 2026, Nueva York impone multas desde US$250 por desechar jeringas o agujas sin las precauciones adecuadas.

Nueva York multará a personas que arrojan a la basura estos artículos. Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

Una simple acción como el hecho de botar basura acaba de cambiar en Nueva York. Desde el 9 de noviembre del 2026, si desechas agujas o jeringas usadas sin las precauciones exigidas puede costarte una multa de US$250. Esta sanción afecta a quienes no eliminan materiales médicos de la manera correcta en el hogar.

Antes de sacar la basura de tu casa debes tener claro un par de detalles: los artículos empleados para administrar insulina y otros tratamientos inyectables deben depositarse junto con los desperdicios domésticos si están dentro de un recipiente apropiado, cerrado e identificado. Estos nunca deben quedar sueltos ni mezclarse con el reciclaje.

¿Cuáles son los artículos que pueden generarte una multa en Nueva York?

La disposición establece los residuos domésticos regulados capaces de causar cortes o perforaciones y utilizados para administrar medicamentos. Si bien no se trata de un castigo por arrojar elementos afilados, el documento expresamente menciona los tubos intravenosos y las jeringas con agujas incorporadas, entre otros ejemplos que son:

Jeringas: Colócalas en un contenedor adecuado para objetos punzantes.

Agujas: No deben quedar sueltas dentro de las bolsas de basura.

Lancetas: Requieren un recipiente resistente a perforaciones.

Bisturíes y hojas de escalpelo: Necesitan precauciones por sus bordes cortantes.

Tubos intravenosos con agujas: Figuran entre los ejemplos señalados en la norma.

La diferencia no está solamente en lo que descartas, sino en cómo lo preparas para echarlo a la basura. Una bolsa común no sustituye el envase necesario para evitar que estos elementos queden expuestos durante su manipulación.

¿Cómo evitar desechar las agujas y las jeringas para evitar la multa?

La agencia municipal permite emplear un contenedor diseñado para estos materiales punzantes o una alternativa resistente a las perforaciones y que no tenga fugas como una botella de detergente para ropa, esto quiere decir que no necesitas una bolsa especial, pero sí seguir estas indicaciones:

Utiliza un recipiente apropiado: Introduce los instrumentos usados en un contenedor específico o en una alternativa que cumpla las condiciones establecidas.

Comprueba la resistencia: Si eliges una botella de detergente, verifica que no tenga fugas y soporte las perforaciones.

Asegura la tapa: El envase debe quedar completamente cerrado antes de salir de casa.

Identifica el contenido: Escribe en el exterior: 'HOME SHARPS - NOT FOR RECYCLING', que significa 'objetos punzantes domésticos: no reciclar'.

Elige el destino: Puedes colocarlo en la basura doméstica o llevarlo a un punto de recolección autorizado, pero nunca depositarlo con el reciclaje.

Ten en cuenta que aunque hayas utilizado una botella de plástico, su contenido impide desecharla como un envase reciclable. El DSNY también advierte que estos objetos no deberán arrojarse al inodoro.