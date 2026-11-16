Mauro Cantoro explicó por qué Mano Menezes decidió no hacer debutar a Francesco Andrealli en la selección peruana: "Hay una transición que no es fácil" El exfutbolista argentino defendió la decisión de Mano Menezes de no hacer debutar a Francesco Andrealli y explicó por qué considera difícil su adaptación.

La convocatoria de Francesco Andrealli a la selección peruana generó expectativa entre los hinchas, quienes esperaban que tenga minutos ante Bolivia. Sin embargo, el joven volante no ingresó al campo de juego en la victoria de la 'bicolor' por 2-0 en el estadio Alejandro Villanueva. Ante esta situación, Mauro Cantoro habló en el programa ‘Desmarcados’ y salió en defensa de Mano Menezes, respaldando la decisión del entrenador brasileño.

El exfutbolista argentino indicó que el proceso de adaptación representa un desafío importante para cualquier jugador, más aún si se trata de un futbolista joven. “No es lo mismo sumarte a la Sub-20 con chicos de 18 o 19 años que con tipos ya consagrados. Eso significa que hay una transición que no es fácil”, mencionó.

Mauro Cantoro explicó por qué Mano Menezes decidió no hacer debutar a Francesco Andrealli en la selección peruana

El 'Toro' reconoció que tenía interés en observar el desempeño del futbolista de 19 años, pero consideró que su convocatoria pudo responder a otros objetivos relacionados con su adaptación al equipo. “La ausencia que más entiendo de Menezes es que no haya jugado Andrealli, por más que me hubiera encantado verlo. A veces los de afuera estamos equivocados, porque lo convocó e hicimos toda una historieta que al final no se dio”, manifestó.

De igual forma, planteó que el DT pudo convocar a Francesco Andrealli para que comenzara a familiarizarse con sus nuevos compañeros y conociera de cerca la dinámica de la selección mayor. “Capaz el entrenador lo citó para que viaje, para que esté y pase más tiempo con el grupo, para otra cosa. Este chico no lo voy a poner ahora porque no va a jugar conmigo ahora. Por lo menos de mi lado, 'compré' mal y en esa le doy la derecha a Menezes”, explicó.

¿Cuándo vuelve a jugar la selección peruana?

El próximo partido de Perú será ante la selección de Panamá el miércoles 9 de diciembre a las 6.00 p. m. (hora peruana). Este duelo amistoso se realizará en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, ubicado en Cusco.