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Nuevo temblor en Ica en menos de 10 minutos: sismo de magnitud 5,1 remeció Palpa, según IGP

El nuevo sismo de hoy registró a 38 kilómetros al suroeste de Palpa y se produjo a una profundidad de 41 km, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Sismo en Ica
Sismo en Ica | Foto: Composición LR
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Un nuevo sismo de magnitud 5,1 se registró a las 11:23 horas a 38 kilómetros al suroeste de Palpa, en Ica. El temblor de hoy, 16 de noviembre, tuvo una profundidad de 41 kilómetros, así informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) vía X. El hecho ocurrió a pocos minutos de un sismo de 5,4 grados de magnitud, que también ocurrió en Ica.

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¿Dónde fue el epicentro del último temblor en Perú?

El epicentro del temblor de este lunes 16 de noviembre se localizó a 38 kilómetros al suroeste de Palpa, en el departamento de Ica.

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¿Qué hacer en caso de un temblor en Perú?

  • Mantener la calma y acudir a zonas de seguridad establecidas.
  • Atender y quedar pendientes de menores de edad, personas de la tercera edad y con habilidades diferentes.
  • Alejarse de las ventanas, puertas exteriores, paredes, espejos y vidrios.
  • Tomar distancia de cables eléctricos y postes en la calle.
  • Finalmente, las autoridades regionales del Indeci piden mantener la calma y ubicar las zonas seguras dentro y fuera del domicilio para evitar daños.
  • Uno de los implementos para tener a la mano son la mochila de emergencia con mascarillas, herramientas, alcohol, alimentos básicos enlatados, radio portátil, etc.

¿Qué debe llevar una mochila de emergencia ante un sismo?

Según las recomendaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil, una mochila de emergencia para enfrentar sismos en el país debe incluir los siguientes elementos esenciales para los primeros días posteriores al desastre:

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  • Artículos de higiene: toallas de mano y de baño, cepillo, pasta dental y jabón de tocador.
  • Botiquín de primeros auxilios: vendas, gasa, alcohol, pastillas, agua oxigenada, aseptil rojo, pastillas de tratamiento para algún integrante de la familia.
  • Dinero en efectivo: de preferencia monedas.
  • Abrigo: manta polar y calzado.
  • Alimentos no perecibles: agua en botella sin gas (½ litro), barra de cereal, comida enlatada, chocolates.
  • Artículos de comunicación: radio a pilas, linterna, silbato o pito, duplicado de llaves, fotocopia de documentos como DNI o carné de seguro.
  • Otros artículos: bolsas de plástico resistente, cuchilla multipropósito, guantes de trabajo, cuerdas, encendedor, plástico para piso o techo, cinta adhesiva multiusos, tapete (alfombra para piso) y mascarillas.
  • Artículos específicos: de uso femenino, para bebés e infantiles y adultos mayores.

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