Alerta máxima | Gobierno de EE.UU. impedirá la renovación de la Green Card a estos inmigrantes: Esta es sería la principal razón Los inmigrantes con Green Card de dos años en EE.UU. no pueden renovarla con el formulario I-90 y deben utilizar formularios específicos.

Los inmigrantes que poseen una Green Card con una vigencia de dos años en Estados Unidos no podrán renovarla a través de procedimiento habitual del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS). El organismo señala que hay una excepción para los residentes permanentes condicionales que deben realizar antes de que venza su tarjeta.

En estos casos, el formulario I-90 no sirve para prolongar la residencia ni para obtener una nueva Green Card. En su lugar, los extranjeros deben presentar otra solicitud ante el USCIS: el formulario I-751, si accedieron a la residencia por matrimonio, o el I-829, si la obtuvieron mediante una inversión empresarial.

La razón por la cual los extranjeros con Green Card de dos años no pueden renovarla con el formulario I-90

Debes tener en cuenta que el formulario I-90 es el trámite que utiliza el USCIS para renovar o reemplazar la Green Card; sin embargo, los residentes permanentes condicionales que tienen una tarjeta válida por dos años no pueden utilizarlo para renovar su documentación cuando se acerca el vencimiento.

En esos supuestos, deben solicitar la eliminación de las condiciones de su residencia por medio de otro trámite migratorio. Esta situación afecta sobre todo a dos colectivos:

Inmigrantes que obtuvieron la residencia por matrimonio : cuando contrajeron matrimonio con un ciudadano estadounidense o un residente permanente y, en el momento de obtener la residencia, la unión tenía menos de dos años.

: cuando contrajeron matrimonio con un ciudadano estadounidense o un residente permanente y, en el momento de obtener la residencia, la unión tenía menos de dos años. Inmigrantes que obtuvieron la residencia por inversión: quienes accedieron al estatus condicional a partir de la creación de una empresa comercial y una inversión en Estados Unidos.

Esta limitación no implica que los titulares principales de estas tarjetas nunca puedan presentar el I-90, ya que el USCIS todavía permite usarlo para reemplazar una tarjeta condicional en vigor que se haya extraviado o deteriorado, siempre que no esté caducada ni se encuentre dentro de los 90 días previos a su vencimiento.

¿Qué formulario se debe presentar ante el USCIS para renovar la Green Card?

En vez del I-90, los residentes condicionales tendrán que presentar una petición para eliminar las condiciones de su estatus migratorio. El formulario dependerá de cómo consiguieron la Green Card:

Formulario I-751: se aplica a quienes recibieron la residencia condicional por matrimonio. Por lo general, deben presentarlo junto con su cónyuge, ciudadano estadounidense o residente permanente.

se aplica a quienes recibieron la residencia condicional por matrimonio. Por lo general, deben presentarlo junto con su cónyuge, ciudadano estadounidense o residente permanente. Formulario I-829: está dirigido a quienes lograron la residencia condicional mediante una inversión empresarial y deben acreditar que cumplen los requisitos para eliminar esas condiciones.

Ambos formularios tienen por objeto que el USCIS verifique el cumplimiento de los requisitos migratorios y, si aprueba la solicitud, conceda la Green Card sin condiciones.