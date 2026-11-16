Terror para inmigrantes | Gobierno de EE.UU. negocia deportaciones con Irán pese a guerra: Solicitantes de asilo corren gran riesgo La tensión entre Estados Unidos e Irán no detiene el diálogo del gobierno de Trump, que incluye deportaciones de ciudadanos iraníes.

Debes saber que a pesar de la guerra que existe entre Estados Unidos e Irán, no ha impedido que el gobierno de Donald Trump pueda conversar con las autoridades de Teherán y organizar deportaciones de ciudadanos iraníes. Esta revelación ha generado terror entre los refugiados que escaparon hacia EE.UU. por temor a persecuciones, torturas e incluso la muerte.

ICE mantiene contacto con el gobierno iraní

La información surgió tras una demanda presentada en el mes de julio por el Fondo Iraní-Estadounidense de Defensa Legal contra el secretario de Estado, Marco Rubio, y otras autoridades federales. La organización acusaba al gobierno estadounidense de compartir información confidencial de solicitantes de asilo con ciudadanos iraníes.

Además de ello, habrían coordinado acciones para identificar a los ciudadanos detenidos por inmigración y presionarlos para regresar a su país. Asimismo, durante una audiencia, un abogado del Departamento de Justicia (DOJ) reconoció que el gobierno estaba ejecutando órdenes de expulsión hacia Irán.

Por su parte, la jueza federal Ana C. Reyes cuestionó que Estados Unidos enviara personas a una región donde podían enfrentar amenazas graves contra su vida.

Mientras que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) defendió la coordinación con otros países para conseguir documentos de viaje, pero ha negado rotundamente las acusaciones sobre el intercambio ilegal de expedientes de asilo.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) defendió la coordinación con otros países para conseguir documentos de viaje y aseguró que los inmigrantes tienen derecho a comunicarse con sus representantes consulares. También negó las acusaciones sobre el intercambio ilegal de expedientes de asilo.

Refugiados temen terminar nuevamente en Teherán

La preocupación se ha incrementado entre los refugiados. La directora de una organización de defensa de iraníes, Yasmine Chubin, aseguró que varios de sus abogados conocen al menos una docena de detenidos contactados para hablar sobre posibles deportaciones. La gran mayoría se convirtieron al cristianismo y llevaban aproximadamente 18 meses o más bajo custodia migratoria.

Un refugiado iraní que vive en California llamado Mohammadjamal Azizi también ha entrado en pánico tras esta revelación. Fue su esposa, Hannaneh Alikaram, quien lo llamó para contarle que el ICE ha pedido comunicarse con funcionarios iraníes en Washington para conocer la situación de su caso. "Si me envían de vuelta a Irán, ¿qué será de mí?", le preguntó su esposa entre lágrimas.