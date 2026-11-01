Buenas noticias para residentes en Nueva York: Entregarán alimentos gratis desde el 2 al 5 de noviembre
Cientos de habitantes de Nueva York podrán recibir diversos productos perecibles sin tener que gastar ni un dólar, pero solamente en las fechas señaladas.
Los residentes de Nueva York podrán seguir ahorrando gracias a la ayuda ofrecida por diversas organizaciones comunitarias. Del 2 al 5 de noviembre, se habilitarán decenas de dispensas para repartir alimentos gratis. En este sentido, si eres residente de la 'Gran Manzana' o de otro condado y estás interesado en el beneficio, te animamos a conocer más detalles al respecto.
Con la finalidad de brindar un alivio económico a las familias, diversos bancos de alimentos, en colaboración con despensas, entregarán los productos nutritivos totalmente gratis y no será necesario que te inscribas a alguna plataforma.
Horarios y puntos para recoger alimentos gratis en Nueva York
Ten en cuenta que es posible que cada residente reciba una caja que puede contener proteínas, lácteos, frutas, verduras, legumbres, enlatados y otras opciones. En algunos casos, también pueden ofrecerte comidas calientes. A continuación, los lugares detallados:
Lunes 2 de noviembre
|Despensa gratis
|Ubicación
|Horario
|Sam Field
|58-25 Little Neck PKWY, Little Neck, NY 11362
|8 a.m. a 7 p.m.
|Jewish Community Center of Staten Island
|1466 Manor Rd, Staten Island, NY 10314
|9:30 a.m. a 4:30 p.m.
|Metropolitan Council on Jewish Poverty
|5361 Preston Ct, Brooklyn, NY 11234
|2:30 a 5:30 p.m. a 5 a 7 p.m.
|Flatbush SDA Church
|261 E 21st St., Brooklyn, NY 11226
|11 a.m. a 1 p.m.
|Capital District Center for Independence Inc
|1716 Central Ave., Albany NY 12205
|10 a.m. a 3 p.m.
|Guilderland Food Pantry
|Christ’s Church, 4 Charles Park Guilderland, NY 12084
|9:30 a 11 a.m.
Martes 3 de noviembre
|Despensa
|Ubicación
|Horario
|KHCC Food Pantry
|3101 Kingsbridge Terrace, Bronx, NY 10463
|11:30 a.m. a 2:30 p.m.
|Sam Field
|58-25 Little Neck PKWY, Little Neck, NY 11362
|8 a.m. a 2 p.m.
|Jewish Community Center of Staten Island
|1466 Manor Rd, Staten Island, NY 10314
|9:30 a.m. a 4:30 p.m.
|Guilderland Food Pantry
|Christ’s Church, 4 Charles Park Guilderland, NY 12084
|9:30 a 11 a.m.
|Metropolitan Council on Jewish Poverty
|5361 Preston Ct, Brooklyn, NY 11234
|2:30 a 5:30 p.m. a 11 a.m. a 1 p.m.
Miércoles 4 de noviembre
|Despensa
|Ubicación
|Horario
|Bronx Bethany Community Corporation
|964 East 227 Street, Bronx, NY 10466
|9 a 11 a.m.
|Sam Field
|58-25 Little Neck PKWY, Little Neck, NY 11362
|8 a.m. a 7 p.m.
|Jewish Community Center of Staten Island
|1466 Manor Rd, Staten Island, NY 10314
|9:30 a.m. a 4:30 p.m.
|Metropolitan Council on Jewish Poverty
|5361 Preston Ct, Brooklyn, NY 11234
|4 a 7 p.m. a 4 a 6 p.m.
|Capital District Center for Independence Inc.
|1716 Central Ave., Albany NY 12205
|10 a.m. a 3 p.m.
Jueves 5 de noviembre
|Despensa
|Ubicación
|Horario
|New Life Holiness Caring Hands Food Pantry
|4401 Barnes Avenue, Bronx, NY 10466
|7:30 a 10:30 a.m.
|Olivet Gospel Church Community Food Distribution Program
|3900 Dyre Ave., Bronx, NY 10466
|4 a 6 p.m.
|Bronx Bethany Community Corporation
|964 East 227 Street, Bronx, NY 10466
|3 a 6 p.m.
|KHCC Food Pantry
|3101 Kingsbridge Terrace, Bronx, NY 1046
|11:30 a.m. a 2:30 p.m.
|Sam Field
|58-25 Little Neck PKWY, Little Neck, NY 11362
|8 a.m. a 2 p.m.
¿Cómo encontrar otras zonas de entregas de comida gratis?
Si no logras encontrar una despensa cercana a tu ubicación en las listas que te mencionamos anteriormente, puedes ingresar al Programa de Asistencia Alimentaria de Emergencia (TEFAP) de Nueva York. Con solo identificar tu zona podrás hallar las opciones que están habilitadas.