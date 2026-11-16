LO FALSO:

Andrés Tello, de Somos Perú, lidera la intención de voto para gobernador de Lima Provincias con más de 30%.

LO VERDADERO:

El estudio carece de validez, pues es atribuido a una entidad que no es parte del Registro Electoral de Encuestadoras del JNE, tampoco cuenta con plataformas oficiales y presenta una ficha técnica que omite información exigida por la normativa electoral.

En las semanas previas a la Segunda Elección Regional, programada para el 6 de diciembre, se compartió en plataformas como Facebook e Instagram una supuesta encuesta de intención de voto para elegir al próximo gobernador de la Región Lima, también conocida como Lima Provincias.

Según esta, Andrés Tello, candidato de Somos Perú, ocupa el primer lugar con 30,06%, seguido de Javier Alvarado, de la alianza Renovación Popular y Toro, con 28,05%. Un 41,89% corresponde a personas que no saben por quién votar o no opinan al respecto.

Encuesta difundida en redes sociales. Foto: Facebook

Descripción atribuida al material. Foto: Facebook

A pesar de lo indicado, se encontraron varios elementos que pusieron en duda su autenticidad.

Análisis del contenido difundido en redes sociales

En primer lugar, la entidad a la que se atribuye el estudio, ‘Noticia Región Lima’, no es parte del Registro Electoral de Encuestadoras del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). De acuerdo con el artículo 10 del Reglamento sobre Encuestas Electorales durante los Procesos Electorales, solo las personas naturales o jurídicas inscritas en él pueden elaborar y difundir encuestas o simulacros de votación.

Entidad no figura en el Registro Electoral de Encuestadoras. Foto: JNE

Artículo 10 del Reglamento sobre Encuestas Electorales durante los Procesos Electorales. Foto: JNE

Asimismo, se buscó información sobre la supuesta encuestadora en Google para comprobar si contaba con página web o cuentas oficiales en redes sociales. No obstante, no se encontraron resultados que permitieran confirmar su existencia.

A ello se suma que, aunque la publicación presenta una ficha técnica, no incluye toda la información que exige el artículo 22 del ya mencionado reglamento electoral. Entre los datos que omite están la fuente de financiamiento del estudio, sus objetivos, el nivel de confianza, entre otros.

Según el JNE, estos elementos son relevantes porque permiten conocer las condiciones en las que se realizó el estudio y evaluar sus resultados frente a los de otros.

Estudio presenta una ficha técnica incompleta. Foto: Facebook

Artículo 22 del Reglamento sobre Encuestas Electorales durante los Procesos Electorales. Foto: JNE

Por lo mencionado en líneas anteriores, el estudio en cuestión no puede considerarse válido en el actual proceso electoral.

Conclusión

En síntesis, en redes sociales se ha difundido una supuesta encuesta que ubica a Andrés Tello, candidato de Somos Perú, en el primer lugar de intención de voto para gobernador de Lima Provincias, con 30,06%. Sin embargo, carece de validez, pues se atribuye a una encuestadora que no figura en el Registro Electoral de Encuestadoras del JNE, tampoco cuenta con canales oficiales que permitan corroborar su existencia y presenta una ficha técnica que omite información exigida por el reglamento electoral.