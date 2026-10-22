Máxima atención inmigrantes | Demandan a USCIS por realizar entrevistas a menores de edad no acompañados con pocas horas de anticipación Organizaciones sin fines de lucro demandan al gobierno de EE.UU. por cambios en los procedimientos de asilo para niños migrantes que podrían acelerar deportaciones.

Al menos seis entidades sin fines de lucro que representan a niños migrantes han presentado una demanda contra el gobierno de Donald Trump debido a los cambios en los procedimientos de asilo. La acción judicial presentada el 15 de octubre al Tribunal de Distrito de Maryland tiene como finalidad frenar las medidas que presuntamente acelerarían las deportaciones sin garantizar una defensa adecuada.

Uscis cambia los plazos para las entrevistas de asilo en menores no acompañados

Las organizaciones indicaron que las nuevas disposiciones del USCIS reducen el tiempo disponible para preparar las entrevistas, también restringen los aplazamientos y acortan los plazos judiciales para resolver los expedientes. Entre los principales cuestionamientos se encuentran las citaciones para entrevistas de asilo afirmativo que pueden llegar con menos de 24 horas de anticipación.

Según la presentación judicial, esta modalidad reemplazó la práctica anterior acerca de anunciar las fechas con al menos 21 días de margen, lo que dificulta coordinar la asistencia legal y reunir documentación para su caso.

Asimismo, esta demanda también cuestionó un cambio aplicado el 21 de agosto, cuando el Uscis cambió el criterio de buena causa por el de circunstancias excepcionales para evaluar las solicitudes de reprogramación. Las organizaciones indicaron que esta modificación limita las posibilidades de cambiar una cita incluso cuando los abogados tienen compromisos simultáneos en diferentes oficinas.

¿Qué solicita la demanda contra el USCIS para proteger a los niños?

Las entidades solicitaron al tribunal que deje sin efecto las políticas del USCIS relacionadas con los avisos de entrevistas y el requisito de circunstancias excepcionales. Además han pedido a la directiva de la EOIR que fija el plazo del 31 de enero de 2027 para finalizar los casos de menores detenidos. Entre las medidas reclamadas figuran:

Restablecer las notificaciones con al menos 21 días de anticipación

Recuperar la posibilidad de solicitar una primera reprogramación

Volver a utilizar el estándar de buena causa para evaluar los aplazamientos posteriores

Además, solicitaron medidas cautelares mientras se resuelve el litigio, así como el pago de los gastos judiciales y los honorarios legales correspondientes.

"Ha quedado claro que la administración actual está llevando a cabo un esfuerzo coordinado y multifacético para atacar a los menores no acompañados y a sus familias", dijo Jessica Richardson, abogada directora del Proyecto de Menores Detenidos de The Door. También agregó: "Simplemente pedimos que se restablezcan la credibilidad, la humanidad y el sentido común".