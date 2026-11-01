Buenas noticias | Uscis permitirá que estos inmigrantes pueden abrir gratis una serie de trámites: Solo deben cumplir una condición Los inmigrantes que ingresaron por CBP One y sus trámites se vieron afectados por la cancelación del parole pueden solicitar la reapertura de sus casos.

Los extranjeros que ingresaron a Estados Unidos a través de una cita de CBP y uno de sus trámites fue afectado por la cancelación del parole, podrán solicitar la reapertura del mismo o también la reconsideración sin pagar la tarifa correspondiente; esto fue confirmado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS); sin embargo, no beneficia a todos los que utilizaron la aplicación ni garantiza la aprobación del trámite.

¿Qué inmigrantes podrán solicitar la reapertura de su trámite?

Los inmigrantes que ingresaron a Estados Unidos a través del CBP One podrán solicitar la reapertura de algunos trámites migratorios totalmente gratis, solo en el caso de que pertenezcan al grupo afectado por la cancelación masiva de su permiso de permanencia temporal (parole) que ocurrió en abril del 2025.

Está dirigida a los integrantes del grupo protegido en el caso judicial Sileiri Doe vs. DHS. Si bien el USCIS publicó las instrucciones el 26 de octubre del 2026 también estableció cuatro condiciones para pertenecer al grupo cubierto por esta medida:

Haber programado la cita para ingresar a Estados Unidos mediante CBP One.

Haber recibido parole entre el 16 de mayo de 2023 y el 19 de enero de 2025.

Haber recibido en abril de 2025 un correo que cancelaba ese permiso con un mensaje como “Es hora de que abandone Estados Unidos” o una expresión similar.

Permanecer en Estados Unidos.

Asimismo, la decisión que se busca revisar tiene que haber sido emitida por el USCIS entre el 1 de abril del 2025 y el 21 de abril del 2026. Allí el solicitante tiene que explicar cómo la cancelación del parole afectó su elegibilidad para el beneficio y por qué razón se debe reabrir o reconsiderar su caso.

¿Cuáles son los casos que podrían revisarse?

El mecanismo podría abarcar solicitudes de asilo y otros beneficios migratorios, incluidos algunos casos de ajuste de estatus. Asimismo, el USCIS considera una serie de decisiones desfavorables las solicitudes que fueron consideradas abandonadas, cerradas administrativamente, rechazadas o remitidas a la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR). Existen dos exclusiones:

Las solicitudes de autorización de empleo basadas en el parole no están incluidas en este mecanismo.

Las apelaciones no reciben esta exención: mantienen sus procedimientos y requisitos habituales.

¿Existe una fecha límite para presentarlo?

No hay una fecha límite para presentar estas solicitudes de reapertura o reconsideración, según la orden judicial, pero cada caso será evaluado individualmente, por lo que solicitar la revisión no garantiza que el USCIS reabra el expediente ni que tampoco conceda el beneficio.