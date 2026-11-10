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EN VIVO | El Papa León XIV ofrece misa en Buenos Aires, Argentina
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Papamóvil iniciará su primer recorrido por la avenida Brasil: esta es la ruta que seguirá el papa León XIV en Lima

El pontífice abordará este vehículo en la basílica María Auxiliadora, en Breña, tras llegar al Callao y desplazarse por tres avenidas en un auto cerrado. Los fieles podrán verlo durante su trayecto hacia Palacio de Gobierno.

El papa León XIV realizará su primer recorrido en papamóvil por Lima el 11 de noviembre.
El papa León XIV realizará su primer recorrido en papamóvil por Lima el 11 de noviembre.
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El papa León XIV iniciará su primer recorrido en papamóvil por Lima desde la avenida Brasil, en el distrito de Breña, el miércoles 11 de noviembre. El pontífice abordará este vehículo en la basílica María Auxiliadora y continuará por las principales vías del Cercado de Lima hasta llegar a Palacio de Gobierno, donde participará en la ceremonia de bienvenida y se reunirá con la presidenta Keiko Fujimori.

El coordinador nacional de la visita papal, monseñor Guillermo Inca Pereda, informó que León XIV llegará al Grupo Aéreo N.° 8 del Callao a las 5.30 p. m. Desde allí, se trasladará en un vehículo cerrado por las avenidas Faucett, La Marina y Brasil. Aunque no utilizará el papamóvil en este primer tramo, los fieles podrán verlo durante el desplazamiento.

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¿Cuál será la ruta del papamóvil el miércoles 11 de noviembre?

Tras llegar a la basílica María Auxiliadora, ubicada en la avenida Brasil, el papa cambiará de vehículo y abordará el papamóvil para continuar su recorrido hacia el Centro de Lima.

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La ruta oficial comprende las avenidas Bolivia, Garcilaso de la Vega y Nicolás de Piérola, además del jirón Conde de Superunda, hasta llegar a Palacio de Gobierno. En estos puntos, los fieles podrán acercarse para saludar al pontífice y recibir su bendición.

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¿Por dónde pasará el papamóvil el jueves 12 de noviembre?

El segundo recorrido en Lima está previsto para el jueves 12 de noviembre. Ese día, León XIV partirá de la sede de la Nunciatura Apostólica, ubicada en Jesús María, en un vehículo cerrado hasta el Centro Cívico, donde abordará nuevamente el papamóvil.

Desde allí, avanzará por las avenidas Garcilaso de la Vega y Tacna, y continuará por el jirón Conde de Superunda rumbo a la Plaza de Armas. Durante el trayecto, hará una parada en el monasterio de Las Nazarenas, ubicado en la avenida Tacna, para rezar ante la imagen del Señor de los Milagros.

En el Centro de Lima, el pontífice se reunirá con los obispos del Perú en la capilla del Palacio Arzobispal y participará en la celebración de la Hora Media en la Catedral. A las 11.30 a. m., encabezará un encuentro con representantes de organizaciones sociales en la Plaza de Armas.

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