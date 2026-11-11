Con la decisión del JNE, Rafael López Aliaga queda impedido de asumir el sillón municipal y la alcaldía de Lima recae en Jeanette Alonzo, segunda regidora de la lista.

Renovación Popular pide al JNE revocar decisión que impide a exalcaldes inscritos como regidores asumir el sillón municipal | Foto: Andina

Renovación Popular pide al JNE revocar decisión que impide a exalcaldes inscritos como regidores asumir el sillón municipal | Foto: Andina

El partido Renovación Popular pidió al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anular la decisión que prohíbe a exalcaldes elegidos como primeros regidores asumir la alcaldía en caso de vacancia, renuncia o tacha del candidato principal.

Mediante un oficio, la agrupación busca que las exautoridades inscritas en la lista de regidores mantengan el derecho de sucesión municipal durante el próximo periodo.

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Oficio de Renovación Popular en el que pide anular la restricción a exalcaldes elegidos como regidores.

La impugnación se da tras la emisión de la Resolución N.° 4557-2026-JNE, mediante la cual el Pleno del tribunal electoral estableció por mayoría que un primer regidor con prohibición de reelección inmediata no puede asumir la alcaldía. Específicamente, el fallo del órgano electoral precisa:

"Quien ejerció el mandato de alcalde durante el periodo municipal inmediato anterior, aun cuando hubiera postulado como primer regidor, no podrá postular ni ser proclamado alcalde de la misma circunscripción para el periodo inmediato siguiente, ni asumir dicho cargo como consecuencia de la renuncia, exclusión o tacha del candidato a alcalde, o mediante sucesión o reemplazo durante ese periodo".

En el caso de Lima, este criterio frena el acceso de Rafael López Aliaga a la alcaldía y otorga la credencial para asumir la conducción de la capital a la segunda regidora de la lista, Jeanette Alonzo.

Frente a este escenario, la representación legal de Renovación Popular presentó un recurso de reconsideración para revocar el acuerdo del pleno. En su pedido, el partido solicitó al tribunal declarar que esta restricción no aplique para el proceso electoral de 2026, a fin de evitar afectaciones en la proclamación de autoridades en diversas provincias del país.

Acciones legales tras el fallo del JNE

Luego del pronunciamiento del organismo electoral, Rafael López Aliaga anunció que denunciaría penalmente al presidente del JNE, Roberto Burneo. Durante un acto en Carabayllo, el líder de Renovación Popular también cuestionó que la notificación del impedimento se haya realizado a través de la Secretaría General del jurado y exigió una explicación formal sobre la medida.

En su mensaje, el excandidato a primer regidor acusó al tribunal electoral de vulnerar la Constitución y “robar por segunda vez la voluntad de Lima Metropolitana”. En esa línea, López Aliaga indicó que la decisión del JNE constituye un exceso y genera un perjuicio a la representación ciudadana.

Por ello, el dirigente del partido celeste sostuvo que acudirá al Poder Judicial para procesar penalmente al titular del tribunal por el presunto delito de omisión dolosa de funciones.

Asimismo, insistió en que mantendrá las acciones legales correspondientes hasta revertir los efectos del acuerdo que frena su retorno al sillón municipal.