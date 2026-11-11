Rusia y Ucrania acuerdan canje "a gran escala" de prisioneros tras negociaciones con mediación estadounidense Los desacuerdos persisten en asuntos de seguridad y control territorial, lo que dificulta llegar a una solución política, según los representantes de ambas delegaciones.

Las primeras negociaciones tripartitas en nueve meses entre Rusia y Ucrania, con la mediación de Estados Unidos, concluyeron en Abu Dabi sin avances decisivos hacia el fin de la guerra.

Después de dos jornadas de reuniones, las delegaciones calificaron los contactos de productivos y sustanciales, pero mantuvieron sus diferencias sobre las garantías de seguridad, el futuro de la arquitectura europea y, especialmente, el control territorial.

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El principal resultado concreto fue el compromiso de organizar un nuevo intercambio a “gran escala” de prisioneros de guerra, que, según un representante ucraniano, podría convertirse en el mayor realizado.

El jefe de la delegación rusa, Vladímir Medinski, reconoció que las conversaciones habían permitido alcanzar cierto entendimiento en algunos asuntos, aunque admitió que persistían desacuerdos en otros. En materia de seguridad, explicó que “ha habido entendimiento en algunos temas, y en otros no”.

Desde la delegación ucraniana, el diputado David Arajamia aseguró que las dos jornadas habían dejado un “gran avance” y expresó su confianza en que el impulso diplomático permitiera alcanzar una solución antes del próximo año.

El intercambio de prisioneros

La cuestión humanitaria había ocupado un lugar prioritario en los planteamientos de Ucrania. El presidente Volodímir Zelenski destacó el martes, en un mensaje publicado en la red social X, que la liberación de los prisioneros de guerra constituía una de las prioridades de Kiev.

Ese objetivo encontró espacio para un entendimiento entre las partes, a diferencia de las cuestiones territoriales y de seguridad, que continuaron bloqueando una salida política.

El último intercambio se había celebrado el 23 de octubre y había incluido a 270 prisioneros por cada bando. El nuevo compromiso abrió la posibilidad de una operación de mayor, aunque al cierre de las conversaciones todavía no se habían anunciado ni el número de personas que serían liberadas.

Exigencias territoriales

La disputa por los territorios ocupados continuó siendo uno de los principales obstáculos. Rusia, que controlaba aproximadamente una quinta parte de Ucrania, exige que las tropas de Kiev se retiren de las zonas de Donetsk que permanecen bajo control ucraniano. El Gobierno de Zelenski rechazó esa condición.

La cuestión territorial centró las discusiones de la segunda jornada, el miércoles 11 de noviembre, después de que el martes las delegaciones hubieran abordado principalmente las garantías de seguridad. La primera reunión se prolongó durante cuatro horas, mientras que la segunda duró alrededor de dos.

Las diferencias no se limitaban al trazado de las fronteras ni al control de las zonas ocupadas. También afectaban al orden en que debían abordarse las cuestiones militares y políticas para alcanzar un acuerdo.

Ucrania defendía que primero debían cesar las hostilidades y establecerse garantías de seguridad que impidieran una nueva agresión rusa. Solo después, según una fuente de la delegación ucraniana que habló bajo condición de anonimato, debían ampliarse las conversaciones a la arquitectura de seguridad europea.

Moscú, por el contrario, insistía en discutir las condiciones de seguridad y el escenario posterior a la guerra antes de considerar un alto el fuego.

El ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, que no participó en las reuniones de Abu Dabi, había defendido esa posición el martes desde Moscú. Según sostuvo, Rusia necesitaba “comprender qué ocurrirá después” del conflicto antes de tomar en consideración una tregua.

Entre las exigencias rusas figuraban que Ucrania adoptara un estatus neutral y renunciara a incorporarse a la OTAN.