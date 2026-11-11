Secretaria general del JNE sobre prohibición a reelección encubierta: “Lo que debe primar es la Constitución”

Yessica Clavijo, secretaria general del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), dio más detalles sobre la decisión del jurado de no proclamar como alcaldes a quienes encabezan las listas municipales y ya ejercían el cargo en la gestión pasada. Clavijo señaló que la decisión está respaldada por la Constitución y que los candidatos que apostaron por esta práctica estaban al tanto de sus limitaciones.

"Considero que es importante que se analice la normativa en su conjunto. Era de conocimiento público cuál es la prohibición. Lo han comunicado en medios de comunicación distintos especialistas. Y no es algo reciente: la prohibición de la reelección rige desde el 2015. La postulación es por lista y se sabe que había sucesión. Pero la sucesión debía ser válida. Es importante recordarle a la ciudadanía que lo que debe primar es la Constitución. No se puede alegar desconocimiento de la ley por quienes participan en procesos electorales. Son personas con experiencia en el campo político", indicó en entrevista en 'Canal N'.

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Ante la crítica de que esta decisión vulneró la voluntad popular, la secretaria general del JNE respondió que, desde el inicio, las reglas electorales establecen que el voto es por una lista en bloque. Por ende, los electores respaldaban los nombres presentes y daban su confianza para que el regidor correspondiente asumiera como alcalde, de ser el caso.

"Los organismos electorales no actuamos en relación con encuestas. El voto popular se va a respetar porque la votación es por lista. Uno vota en bloque: por alcaldes y regidores. Si no había un alcalde que lidere la lista, quien asume es el siguiente regidor que aparece como 'hábil'", señaló.

Burneo: "nunca íbamos a avalar una reelección encubierta"

Roberto Burneo, presidente del JNE, también habló sobre el tema. Este martes diez de noviembre, declaró a la prensa que no se aceptará que un alcalde que postuló como primer regidor regrese a la alcaldía por sucesión.

"Ya hemos indicado hace tiempo que íbamos a resolver las controversias en cada momento en que se presentaran. El tema de la participación de un alcalde en forma inmediata no es algo nuevo (...) Lo que sí determinamos es que nunca íbamos a avalar una reelección encubierta. Segundo, íbamos a actuar conforme a la Constitución, la ley y el ordenamiento electoral respectivo", explicó.

Burneo sostuvo, en la misma línea, que el pleno del organismo ya zanjó el tema de la reelección. No obstante, precisó que en los próximos días se definirán los casos que están en primera instancia ante diversos Jurados Electorales Especiales (JEE).