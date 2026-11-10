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¿A qué hora llega a Lima el Papa León XIV y cuál será su primera actividad este miércoles 11 de noviembre?

Durante su estancia en el Perú, el Santo Padre tendrá encuentros significativos en Lima, Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa, incluyendo misas y reuniones con autoridades locales.

El papa León XIV llegará a Lima a las 5.30 p.m. y se preparará para sus primeras actividades.
El papa León XIV llegará a Lima a las 5.30 p.m. y se preparará para sus primeras actividades.
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El papa León XIV llegará a Lima este miércoles 11 de noviembre a las 5.30 p. m., como parte de su visita apostólica, que se desarrollará hasta el lunes 16 y comprenderá actividades en Lima, Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa.

De acuerdo con el itinerario oficial, el santo padre partirá desde Buenos Aires, Argentina, a las 2.00 p. m. y aterrizará en la Base Aeronaval del Callao a las 5.30 p. m. Allí se realizará su recepción oficial antes de trasladarse a Palacio de Gobierno.

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La agenda contempla una ceremonia de bienvenida a las 6.15 p. m. en Palacio de Gobierno y, media hora después, una visita a la presidenta de la República. Posteriormente, a las 7.45 p. m., el pontífice participará en un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional.

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¿Cuál será la agenda del papa León XIV en Lima tras su llegada al Perú?

El jueves 12 de noviembre será la primera jornada completa del papa León XIV en Lima. Durante la mañana, el sumo pontífice sostendrá un encuentro con los obispos del Perú en la capilla del Palacio Arzobispal, programado para las 9.30 a. m.

A las 10.20 a. m. participará en la celebración de la Hora Media junto con obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas y representantes de las comunidades pastorales en la Basílica Catedral de Lima.

Luego, a las 11.30 a. m., se desarrollará un encuentro sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano en la plaza de la Catedral.

Una de las actividades centrales de su permanencia en la capital será la vigilia de oración con jóvenes y universitarios, prevista para las 6.00 p. m. en el Estadio Nacional. La jornada concluirá con una cena junto a los obispos en la Nunciatura Apostólica, a las 8.00 p. m.

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¿Qué ciudades visitará el papa León XIV durante su recorrido por el Perú?

La visita apostólica continuará el viernes 13 de noviembre con su traslado a Chiclayo, ciudad donde el papa León XIV fue obispo. Su vuelo partirá a las 7.40 a. m. desde la Base Aeronaval del Callao y llegará a las 9.10 a. m. a la Base Aérea de Chiclayo.

Ese mismo día celebrará una misa en la explanada de las Pampas de Pimentel, a las 10.30 a. m. También sostendrá encuentros con representantes de la Iglesia y del mundo universitario.

El sábado 14 de noviembre, el pontífice viajará a Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca, donde oficiará una misa a las 11.00 a. m. Después regresará a Chiclayo para participar en un encuentro de oración con la comunidad católica.

Para el domingo 15 de noviembre, el itinerario contempla visitas a Cusco y Pucallpa. En la primera ciudad tendrá un encuentro con fieles y representantes de la piedad popular en el parque arqueológico de Saqsaywaman. Posteriormente, viajará a Ucayali para reunirse con misioneros y representantes de los pueblos amazónicos, además de celebrar una misa en la Villa Deportiva Regional.

¿A qué hora será la última misa del papa León XIV en el Perú?

El lunes 16 de noviembre será la última jornada de la visita apostólica. El papa León XIV iniciará sus actividades a las 8.30 a. m. con una visita a la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados.

A las 10.30 a. m. celebrará una misa en la Base Aérea Las Palmas, en el distrito de Surco. Este será uno de los principales encuentros multitudinarios de su recorrido por el país.

Finalmente, a la 1.15 p. m. se realizará la ceremonia de despedida en la Base Aeronaval del Callao. El vuelo del Santo Padre hacia Roma está programado para las 1.45 p. m., con lo que concluirá su visita apostólica al Perú.

Conferencia Episcopal Peruana invita a prepararse para recibir al papa

Tras la publicación del itinerario oficial, la Conferencia Episcopal Peruana invitó a las familias, parroquias, comunidades y movimientos eclesiales a prepararse con oración, fe y esperanza para recibir al Santo Padre.

Asimismo, anunció que próximamente ofrecerá una conferencia de prensa para brindar mayores detalles sobre la visita apostólica y las actividades previstas durante la permanencia del pontífice en territorio nacional.

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