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Alerta inmigrantes | Presentadora de TV en EE.UU. es arrestada por el ICE: Se le acusa de un fraude de millones de dólares

La presentadora mexicana Inés Gómez Mont fue detenida en Miami por agentes del ICE debido a una supuesta violación de su estatus migratorio.

Presentadora de TV en EE.UU. es arrestada por el ICE.
Presentadora de TV en EE.UU. es arrestada por el ICE. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales
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Recientemente, se conoció que la presentadora mexicana Inés Gómez Mont fue detenida en Miami por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Esto en medio de un proceso judicial que ha generado repercusión internacional. Asimismo, este caso también ha despertado interés por sus posibles vínculos con la NFL.

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Gómez Mont es recordada porque en 2008, durante el Media Day del Super Bowl XLI, sorprendió a todos al presentarse vestida de novia frente a las cámaras de TV Azteca mientras trabajaba como reportera, lo insólito fue que le propuso matrimonio al mariscal de campo Tom Brady. Este momento se volvió viral rápidamente.

Presentadora mexicana de TV fue arrestada por ICE por un presunto delito

Inés Gómez Mont volvió a estar en el ojo público luego de que fuera arrestada por agentes del ICE en Miami. Según lo revelado por 'Cleveland', la detención se debe a una violación de su estatus migratorio en Estados Unidos.

De acuerdo con las autoridades, Gómez ingresó legalmente en el 2021 y habría excedido el tiempo permitido de estancia. Ella actualmente se encuentra detenida en el Centro Transicional de Broward, en Florida.

Además, Gómez ha sido relacionada con un esquema de fraude que involucra aproximadamente a 3.000 millones de pesos (alrededor de 160 millones de dólares), por lo que la Fiscalía de México la acusa, junto a su esposo, el abogado Víctor Manuel Álvarez Puga, de lavado de dinero, delincuencia organizada y desvío de fondos públicos a través de empresas fantasma.

¿En qué situación actual se encuentra la presentadora de TV?

La situación actual de Inés Gómez Mont se ha vuelto compleja tras su arresto el pasado 30 de octubre de 2026. Ella se encuentra bajo custodia del ICE en un centro de detención ubicado en el condado de Broward, Florida, debido a su estatus migratorio irregular en el país.

Ella está enfrentando un proceso de extradición debido a que la Fiscalía General de la República (FGR) de México, liderada por Ernestina Godoy, ha confirmado la existencia de tres órdenes de aprehensión en su contra por delitos de delincuencia organizada y defraudación fiscal.

Por último, el gobierno mexicano solicitó formalmente su extradición a las autoridades estadounidenses en septiembre de 2026, lo que complica aún más su situación legal.

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