Trump cuestionó sin pruebas la victoria demócrata en las legislativas de Estados Unidos: "¿De verdad alguien cree?" En un mensaje en Truth Social, cuestiona las encuestas y menciona posibles irregularidades en el proceso electoral, aunque no identifica incidentes concretos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó la legitimidad de las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre, en las que los demócratas recuperaron el control de ambas cámaras del Congreso, y sugirió que se habían producido irregularidades sin presentar pruebas que respaldaran sus acusaciones.

"¿De verdad alguien cree que estas 'elecciones' fueron honestas? ¿Cómo es posible que las encuestas estuvieran tan equivocadas?", escribió el lunes en su red social Truth Social. En la misma publicación aludió al volumen de votos anticipados y cuestionó el papel de las máquinas electorales, aunque no identificó ningún incidente concreto ni aportó evidencias de fraude.

Video destacado 🔴 PAPA LEÓN XIV EN ARGENTINA: Así fue su ENCUENTRO con JAVIER MILEI | #LR

La impugnación de Trump contrastó con las declaraciones que había realizado horas después de la votación, cuando dijo a The New York Times que estaba “absolutamente dispuesto” a aceptar los resultados.

También reconoció en una entrevista con Fox News que la guerra con Irán había contribuido al revés republicano, al señalar que el aumento del precio de la gasolina había tenido un coste político. El vicepresidente JD Vance también atribuyó parte de la derrota a las consecuencias económicas del conflicto.

Sin fuente, sin respaldo

Las afirmaciones sobre posibles irregularidades tampoco encontraron respaldo en los informes disponibles sobre el desarrollo de la jornada. Funcionarios electorales estatales y locales describieron un proceso mayoritariamente normal.

Charles Stewart III, politólogo del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), señaló para la BBC que el recuento había seguido los patrones habituales y explicó que las diferencias en los tiempos de publicación de resultados respondían, en parte, a los procedimientos de cada estado.

Ruth Greenwood, directora de la Clínica de Derecho Electoral de la Facultad de Derecho de Harvard, recordó que algunas jurisdicciones necesitaban más tiempo para completar el escrutinio.

"Eso no significa que esté ocurriendo nada turbio; simplemente tenemos que confiar en que los funcionarios electorales locales cuenten todos los votos y nos comuniquen los resultados cuando terminen", afirmó para el mismo medio.

El episodio volvió a situar en el centro del debate la relación de Trump con los resultados electorales. El presidente había mantenido durante años, sin aportar pruebas, que las elecciones presidenciales de 2020, en las que fue derrotado por Joe Biden, habían sido manipuladas. Los tribunales rechazaron reiteradamente los recursos presentados por sus aliados para impugnar aquella votación.