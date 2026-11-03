Estados Unidos vota en comicios claves que podrían definir el futuro de la presidencia de Donald Trump Millones de estadounidenses participaron en las elecciones de medio mandato, una votación que pone a prueba la gestión de Donald Trump y puede definir el control republicano del Congreso. Se renuevan los 435 escaños de la Cámara de Representantes, 35 del Senado y 36 gobernaciones.

Donald Trump se somete a un exámen de su gobierno en medio de unas elecciones de medio termino que podria darle menos poder como gobernante | composición LR/AFP

Donald Trump se somete a un exámen de su gobierno en medio de unas elecciones de medio termino que podria darle menos poder como gobernante | composición LR/AFP composición LR/AFP

Ya sea mediante las urnas o por correo, millones de personas participaron de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, una prueba a la gestión de Donald Trump que podría definir si los republicanos conservan el control del Congreso. Los comicios buscan renovar los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 puestos del Senado. También se eligen 36 gobernadores y autoridades locales.

El resultado puede modificar la capacidad de la Casa Blanca para impulsar sus políticas. Los demócratas comenzaron la noche electoral con ventaja en varios distritos controlados por los republicanos, según el corresponsal jefe de CNN, John King. El periodista señaló que los primeros resultados y el voto anticipado mostraban un escenario favorable para su partido, aunque pidió cautela ante la falta de un recuento definitivo.

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La votación llega en medio de críticas por el costo de vida, la política migratoria y la ayuda militar a Israel. La popularidad de Trump también forma parte de la disputa: las encuestas sitúan su desaprobación cerca del 70%, mientras que su aprobación entre los votantes hispanos alcanza el 24%.

Los demócratas buscan arrebatar el control del Congreso a Trump

La Cámara de Representantes es uno de los principales escenarios de la contienda. Los republicanos cuentan con 218 integrantes y un independiente alineado con ellos, frente a 214 demócratas y dos escaños vacantes. Como se necesitan 218 puestos para alcanzar la mayoría, unas pocas disputas pueden alterar el equilibrio.

La oposición espera capitalizar el descontento con la administración republicana. Entre las carreras observadas figura la del distrito 17 de Nueva York, donde Mike Lawler busca conservar su escaño frente a la demócrata Cait Conley. También destaca Nebraska, donde Denise Powell y Brinker Harding compiten por el puesto que dejó libre el retiro del republicano Don Bacon.

Si los demócratas recuperan el control legislativo, sus representantes anunciaron que investigarán actuaciones de Trump, integrantes de su administración y miembros de su familia. También podrían obstaculizar nombramientos y revisar los recursos destinados al conflicto con Irán. La posibilidad de un nuevo juicio político aparece en el debate, aunque una victoria electoral no implica por sí misma que ese procedimiento prospere. Trump ya afrontó dos procesos de destitución durante su primer mandato.

El presidente respondió con una advertencia sobre su capacidad para vetar proyectos si pierde el respaldo parlamentario. Las proyecciones de Decision Desk HQ apuntaban a una contienda reñida.

El Senado se juega en ocho estados clave

La renovación de 35 escaños convierte al Senado en otro foco de atención. La Cámara parte de una mayoría republicana de 53 frente a 47 demócratas. En caso de empate, el vicepresidente JD Vance puede emitir el voto decisivo.

Ocho estados concentran las disputas más relevantes. En Carolina del Norte, el demócrata Roy Cooper se enfrenta al republicano Michael Whatley por el puesto que deja Thom Tillis. En Texas, James Talarico compite contra el fiscal general Ken Paxton, quien cuenta con el respaldo de Trump. Ohio también atrae atención por el intento del demócrata Sherrod Brown de recuperar su escaño frente al republicano Jon Husted.

En Maine, la senadora Susan Collins busca conservar su puesto ante el demócrata Troy Jackson. Alaska enfrenta al republicano Dan Sullivan con la exrepresentante Mary Peltola. En Iowa, Ashley Hinson y Josh Turek disputan el escaño que deja Joni Ernst; mientras que en Kansas, el pastor demócrata Adam Hamilton se mide con Roger Marshall.

Michigan completa la lista. Allí, el republicano Mike Rogers compite contra el progresista Abdul El-Sayed, quien aspira a convertirse en el primer senador musulmán del país.

Costo de vida, Irán e Israel marcan la decisión del voto

El precio de la gasolina y el costo de vida figuran entre las preocupaciones de los electores. Donta Comer, un votante de 38 años de Atlanta, explicó a AFP que su decisión estuvo relacionada con la situación económica. “Las cosas tienen que cambiar para la gente corriente, y yo soy una persona corriente”, afirmó.

El voto hispano puede tener un papel relevante. Aunque Trump obtuvo cerca de la mitad de ese electorado en 2024, su aprobación entre los latinos se sitúa en torno al 24%. Un estudio de Pew señala que el 53% de los votantes hispanos está muy motivado para acudir a las urnas, frente al 41% registrado cuatro años antes.

La política migratoria también genera opiniones distintas. Andrés Gutiérrez, de origen venezolano y residente en Doral, considera necesarias las medidas de control, pero cuestiona la forma en que el Gobierno las aplica. En Nueva York, Quishaun Hill expresó preocupación por la conducta de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

En política exterior, Trump anunció el fin del acuerdo de asistencia en seguridad con Israel, que contempla 3.800 millones de dólares anuales hasta 2028. El presidente aseguró que tomó la decisión junto con Netanyahu y sostuvo que ese país ya no necesita la ayuda.

La medida abrió otro frente de discusión en plena campaña. Trump cuestionó los ataques contra Israel de sectores progresistas, entre ellos los vinculados con Abdul El-Sayed. Según las cifras atribuidas al Consejo de Relaciones Exteriores, Israel recibió más de 300.000 millones de dólares en asistencia estadounidense desde 1948.

Polémica en Alaska por 'candidato señuelo' y fallas en Nueva York

La disputa entre Dan Sullivan y Mary Peltola quedó marcada por la presencia de un candidato con el mismo nombre del senador republicano. Sullivan acusó a sus adversarios de promover a ese hombre para confundir a los electores y restarle votos. El homónimo es un profesor jubilado sin trayectoria política, al que se conoce como “Dan el señuelo”.

Una investigación de The New York Times señaló que un consultor demócrata relacionado con la campaña de Peltola y con el partido a escala nacional participó en su reclutamiento. Sullivan calificó el episodio como el “mayor escándalo de fraude electoral”. Trump también afirmó que el candidato estaba desaparecido y que nadie podía localizarlo.

Este tipo de maniobras no siempre constituye un delito y existen antecedentes de su uso por ambos partidos. La administración Trump intentó impugnar de forma anticipada los resultados en Alaska, pero un juez federal rechazó la solicitud.

En Nueva York, el distrito 17 concentra atención por el enfrentamiento entre el republicano Mike Lawler y la demócrata Cait Conley. El territorio del valle del Hudson respaldó a Kamala Harris en las presidenciales de 2024, un antecedente que añade interés a la disputa por ese escaño.

¿Cuándo se conocerán los resultados y qué proyecciones esperar?

El cierre de las urnas no supone la publicación inmediata de los resultados definitivos. Cada estado administra sus elecciones con reglas propias, por lo que el recuento de votos puede durar varios días o semanas, sobre todo en las contiendas más ajustadas.

Los centros electorales verifican las papeletas y las cuentan mediante sistemas de lectura o procedimientos manuales. Associated Press y las cadenas ABC, CBS, CNN, NBC y Fox disponen de equipos que analizan los resultados parciales, las encuestas a pie de urna y los votos que faltan por contabilizar. Sus proyecciones no son certificaciones oficiales: esa responsabilidad corresponde a las autoridades electorales de cada estado.

El gasto electoral también alcanza cifras récord. Según AdImpact, la inversión en publicidad política de estos comicios superó la del ciclo presidencial de 2024. Elon Musk aportó 474 millones de dólares al Partido Republicano antes de la votación, de acuerdo con The New York Times. Legisladores demócratas anunciaron que, si recuperan el control de alguna cámara, investigarán sus empresas, los contratos federales y su papel al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental, que después fue disuelto.