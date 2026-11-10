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Política

Cámara de Diputados EN VIVO: diputados debatirán este martes la derogación de tres leyes procrimen

Los dictámenes propuestos buscan modificar normas sobre investigación preliminar, prescripción penal y extinción de dominio.

Cámara de Diputados debatirá derogación de leyes
Cámara de Diputados debatirá derogación de leyesComposición: LR.
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La Cámara de Diputados sesiona este 10 de noviembre para debatir tres dictámenes que plantean derogar normas vinculadas a la investigación preliminar, la prescripción penal y la extinción de dominio, consideradas parte del paquete legislativo conocido como ‘leyes procrimen’. Las iniciativas recibieron el respaldo mayoritario de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Congreso EN VIVO:

16:13
10/11/2026

Diputados debaten beneficios tributarios para la industria del libro

Los diputados vienen debatiendo restablecer la vigencia del reintegro tributario del impuesto general a las ventas para las editoriales. Como los libros no pagan IGV cuando se venden, las editoriales tampoco pueden descontar el IGV que pagan al comprar papel, tinta y otros materiales para producirlos. Ese impuesto termina convirtiéndose en un gasto adicional para las editoriales, que podría trasladarse al precio final de los libros. Por eso, el reintegro busca devolverles ese dinero a las editoriales para evitar que producir libros sea más caro y, eventualmente, que estos suban de precio.

15:46
10/11/2026

Diputados debatirán informe que propone levantar fuero a Pedro Castillo para investigarlo por delitos de corrupción

El Pleno de la Cámara de Diputados también debatirá un informe final que señala que Pedro Castillo cometió los delitos de patrocinio ilegal, abuso de autoridad y cohecho pasivo propio. El informe busca que se levante la inmunidad de Castillo como exmandatario para que el Ministerio Público pueda investigarlo por estos presuntos delitos.

15:35
10/11/2026

¿Qué grupo parlamentario propuso la derogación de estas leyes?

La derogación de la Ley 32130, la cual propone que las investigaciones criminales sean lideradas por la PNP, fue propuesta por Juntos por el Perú. La derogación de las otras dos iniciativas, relacionadas a la prescripción penal y la extinción de dominio, fueron propuestas a partir de dictámenes de Ahora Nación, Juntos por el Perú,Renovación Popular, Partido del Buen Gobierno y el Partido Cívico Obras.

15:26
10/11/2026

Diputados marcan su asistencia: quorum fue alcanzado

109 diputados registraron su asistencia, 14 se encuentran asistencia. Con el quorum alcanzado, la sesión comenzará.

15:25
10/11/2026

Diputados debatirán dictámenes relacionados a las leyes procrimen

Los dictámenes buscan modificar las normas sobre investigación preliminar, prescripción penal y extinción de dominio. Las propuestas fueron aprobadas por mayoría en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. 

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