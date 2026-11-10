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El Gran Corso de Wong regresa a Lima tras 7 años: cuándo será y qué novedades tendrá esta edición

A diferencia de sus versiones anteriores, el Gran Corso llegará este año con una propuesta vinculada directamente a la Navidad. El evento contará con una transmisión a cargo de América Multimedia.

El Gran Corso de Wong será celebrado en diciembre en el marco de la Navidad 2026.
El Gran Corso de Wong será celebrado en diciembre en el marco de la Navidad 2026. | Foto: composición LR/América MultimediaFoto: composición LR/América Multimedia
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El Gran Corso de Wong volverá a las calles de Lima después de una pausa de siete años. El tradicional desfile, que marcó las celebraciones familiares durante varias décadas, reaparecerá renovado y con un cambio importante: por primera vez tendrá como eje central la Navidad.

La actividad reunirá a miles de ciudadanos en una jornada que combinará espectáculos, coloridos carros alegóricos y entretenimiento al aire libre. Además, contará con la participación de nuevas marcas del grupo organizador y una transmisión especial para quienes deseen seguir el evento desde casa.

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¿Cuándo y dónde será el Gran Corso de Wong y Metro?

El esperado retorno del Gran Corso está programado para el domingo 13 de diciembre. La organización confirmó que el desfile volverá a recorrer las calles de Lima, recuperando una tradición que durante años formó parte de las actividades más esperadas de la temporada festiva.

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Por ahora, la ruta oficial aún no ha sido revelada. Los organizadores adelantaron que los detalles del recorrido se anunciarán próximamente, aunque señalaron que la ciudad volverá a convertirse en el escenario de una gran celebración orientada a las familias y al espíritu navideño.

El Gran Corso se celebrará en diciembre en el marco de la Navidad.

El Gran Corso se celebrará en diciembre en el marco de la Navidad.

Las novedades que traerá esta nueva edición del Gran Corso

A diferencia de sus versiones anteriores, centradas en Fiestas Patrias, el evento llegará este año con una propuesta vinculada directamente a la Navidad. El cambio busca darle una nueva identidad a una tradición que acompañó a varias generaciones de peruanos y que ahora apuesta por una experiencia centrada en el encuentro familiar durante las fiestas de fin de año.

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Otra de las principales novedades será la participación conjunta de Wong, Metro y Cenco Malls. Según sus organizadores, esta alianza permitirá ampliar el alcance de la celebración y sumar nuevas experiencias para los asistentes. El desfile también contará con la presencia de marcas invitadas y diversas atracciones pensadas para el público de todas las edades.

Desde Cencosud señalaron que esta nueva etapa busca reforzar el vínculo de la marca con las familias peruanas a través de experiencias compartidas. En esa línea, la gerente de Marketing de la compañía, Lissette Ramírez, destacó que el proyecto trasciende el ámbito comercial. “Nos llena de orgullo impulsar el regreso del Gran Corso de Wong y Metro, una tradición que durante décadas ha reunido a las familias peruanas y que hoy vuelve renovada”, sostuvo.

América Televisión llevará el Gran Corso a los hogares

Quienes no puedan asistir al recorrido tendrán la posibilidad de seguir el espectáculo desde sus casas. América Televisión se encargará de transmitir el evento, con el objetivo de acercar la experiencia a familias de distintas regiones del país. La producción estará a cargo de América Multimedia. Su gerente comercial y de marketing, Oscar Carbajal, resaltó el significado que tiene este regreso para el público. “Junto a Cencosud, hemos trabajado para renovar esta celebración con una propuesta que reúne espectáculo, emoción y encuentro familiar”, afirmó.

Con ello, el tradicional desfile busca escribir un nuevo capítulo y reencontrarse con miles de peruanos en una fecha marcada por el espíritu navideño, recuperando una costumbre que permaneció ausente durante los últimos siete años.

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