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Economía

Precio del dólar hoy en Perú, martes 10 noviembre: consulta el tipo de cambio para compra y venta

Consulta el precio del dólar este martes 10 de noviembre en Perú, y conoce el tipo de cambio para la compra y venta en el mercado paralelo y entidades financieras.

Precio del dólar hoy en Perú, martes 10 noviembre
Precio del dólar hoy en Perú, martes 10 noviembre | Composición LRComposición LR
Por
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El precio del dólar se sitúa el martes 10 de noviembre del 2026 en S/3,390 para la compra y S/3,420 para la venta en el mercado paralelo de Perú. En este artículo puedes revisar los valores ofrecidos por organizaciones oficiales, así como cómo se cotiza la moneda de los Estados Unidos en bancos y casas de cambio.

Tipo de cambio en bancos del Perú de hoy 10 de noviembre

Precio del dólar hoy en Perú, martes 10 noviembre

05:30
10/11/2026

¿Qué es el tipo de cambio?

El tipo de cambio es el precio que tiene el dólar en cualquier país, el cual se divide en compra y venta, según indicó el experto en Finanzas de Pacífico Business School, Jorge Carrillo Acosta, en diálogo previo con La República.

04:45
10/11/2026

Apertura del tipo de cambio vía Bloomberg

El precio del dólar abrió su cotización en S/3,4078 de acuerdo a datos preliminares del portal de Bloomberg.

BCP

  • Compra: S/3,525
  • Venta: S/3,540

Interbank

  • Compra: S/3,493
  • Venta: S/3,576

Banco de la Nación

  • Compra: S/3,480
  • Venta: S/3,600

BBVA

  • Compra: S/3,468
  • Venta: S/3,608

Scotiabank

  • Compra: S/3,519
  • Venta: S/3,558

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