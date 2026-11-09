Temblor en Perú hoy EN VIVO, martes 10 de noviembre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP
Consulta dónde ocurrió el último temblor hoy en Perú, su magnitud, epicentro, profundidad y hora, según el reporte oficial del IGP de este martes 10 de noviembre.
¿Dónde ocurrió el último sismo de este martes 10 de noviembre en Perú? Revisa aquí su magnitud, epicentro, profundidad y hora, de acuerdo con los reportes oficiales sobre el temblor del Instituto Geofísico del Perú (IGP).
Temblor en Perú hoy EN VIVO, martes 10 de noviembre
¿Qué datos informa el IGP después de un temblor?
Los reportes sísmicos permiten conocer características como la hora del evento, magnitud, profundidad y ubicación del epicentro. Estos datos se actualizan conforme se registran nuevos movimientos.
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