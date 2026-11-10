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Diputados de JP denuncian constitucionalmente a Miguel Torres y piden inhabilitarlo 10 años por la ley de facultades

Amalia Palomino y Jesús Pérez sostienen que el titular del Congreso firmó la autógrafa de la Ley 32743 con la fórmula "El Senado ha dado la ley", la corrigió con una fe de erratas sin una ley rectificatoria.

Los diputados Amalia Palomino y Jesús Pérez, de Juntos por el Perú, presentaron una denuncia constitucional contra el presidente del Congreso, Miguel Torres.
Los diputados Amalia Palomino y Jesús Pérez, de Juntos por el Perú, presentaron una denuncia constitucional contra el presidente del Congreso, Miguel Torres.
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Los diputados Amalia Palomino y Jesús Pérez, de Juntos por el Perú, presentaron una denuncia constitucional contra el presidente del Congreso, Miguel Torres. El fujimorista es acusado de infringir los artículos 45, 51, 90, 102, 104, 105 y 108 de la Constitución. Además, piden que la Cámara de Diputados lo acuse ante el Senado y que este lo inhabilite por diez años para ejercer cargos públicos.

Según el documento, la primera infracción es por haber remitido al Ejecutivo la autógrafa con la fórmula “El Senado de la República; Ha dado la Ley siguiente”. Los diputados sostienen que esa frase atribuye a una cámara “la competencia de dar leyes y de delegar facultades legislativas que la Constitución reserva al Congreso de la República”. Añaden que el propio texto de la ley lo contradice, porque su artículo 2 dice que “el Congreso de la República delega facultades en el Poder Ejecutivo».

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La segunda imputación es que Torres mandó cambiar “Senado” por “Congreso” solo con una fe de erratas, “sin ley rectificatoria, como exige el marco normativo”, según menciona la denuncia. Palomino y Pérez sostienen que eso no era un error material, porque el cambio toca lo más importante de una ley; es decir, quién la da.

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Los diputados reconocen que la fe de erratas corrige el texto publicado en El Peruano, pero advierten que no sustituye la autógrafa que firmó el denunciado y que recibió el Poder Ejecutivo. O sea, el documento original sigue diciendo lo mismo.

La tercera imputación es por la firma de Alejandro Muñante, primer vicepresidente del Senado, que permanece en la ley publicada. La denuncia afirma que no hay ninguna parte de la Constitución ni de los reglamentos del Senado o de la Cámara de Diputados que exijan o autoricen esa firma.

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